Sara z "Rolnik szuka żony" ostatnie dni spędziła na błogim relaksie i opublikowała wyjątkowe kadry. Takich ujęć jeszcze nie pokazywała i przy okazji dołączyła do grona gwiazd, które pokazują w mediach społecznościowych swoje zdjęcia bez makijażu.

Sara z "Rolnik szuka żony" pozuje bez makijażu

10. edycja "Rolnik szuka żony" była pełna zaskoczeń, kontrowersji, a wielu uczestników za sprawą programu zyskało ogromną popularność. Tak było w przypadku Blanki i Sary z "Rolnika", które po zakończeniu przygody z programem stały się bardzo aktywne w mediach społecznościowych. Sara obecnie skupia się na swojej karierze i wygląda na to, że nadal jest singielką. Teraz była kandydatka Artura pokazała nowe zdjęcie i pozuje na nim bez makijażu.

Pogoda się poprawiła, więc misja spacer. Dzisiaj bez makijażu i w wygodnych ubraniach napisała Sara z 'Rolnika'

Okazuje się, że Sara dołączyła do grona gwiazd, które nie obawiają się publikować swoich zdjęć bez make-upu. Choć na co dzień uczestniczka "Rolnika" pozuje w pełnym makijażu i nie ukrywa, że uwielbia czerwień na ustach, to w naturalnym wydaniu też wygląda doskonale.

W programie "Rolnik szuka żony" Sara walczyła o serce Artura i nie ukrywała, że jest zakochana, ale ostatecznie para rozstała się tuż przed wielkim finałem, a rolnik wzbudziła ogromne kontrowersje tym, co mówił o ich relacji i zaskoczyła stwierdzeniem o "ruszaniu na łowy".

Już od września rusza kolejna edycja "Rolnik szuka żony". Na 11 sezon hitowego programu "Rolnik szuka żony" czekają już m.in Joasia z Kamilem, Marta Paszkin czy Anna Bardowska, którzy mówią wprost, że na bieżąco śledzą program. Co ciekawe, program "Rolnik szuka żony" będzie miał też konkurencję, bo niebawem rusza nowy hit "Polak szuka żony", a produkcja przedstawiła już pierwszego uczestnika.