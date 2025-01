Od ponad 30 lat Justyna Steczkowska nie schodzi ze sceny i wciąż potrafi zaskoczyć na każdym kroku. W 1995 roku wokalistka reprezentowała Polskę na Eurowizji i teraz ma nadzieje, że ponownie otrzyma taką możliwość. Wygląda na to, że ma spore szanse, ponieważ fani są zachwyceni jej eurowizyjnym utworem i nie mają wątpliwości, że dzięki niemu Polska mogłaby nawet... wygrać 69. Konkurs Piosenki Eurowizji.

Reklama

Pierwsze reakcje po publikacji eurowizyjnej wersji utworu "Gaja"

W tym roku odbędzie się 69. Konkurs Piosenki Eurowizji, którego gospodarzem po raz trzeci w historii będzie Szwajcaria. W ubiegłym roku zwycięzcą konkursu został Nemo z piosenką "The Code", natomiast reprezentantka Polski Luna z piosenką "The Tower" uplasowała się na 12. miejscu w półfinale i tym samym zabrakło jej w wielkim finale tego muzycznego wydarzenia.

Przypomnijmy, że w tym roku w polskich preselekcjach do Eurowizji ponownie swoich sił próbują m.in. Kuba Szmajkowski, Daria Marx czy Justyna Steczkowska. Rok temu Justyna Steczkowska nie pojechała na Eurowizję, bo przegrała o jeden punkt z Luną, ale w tym roku fani wokalistki mają nadzieje, że to ich idolka otrzyma szanse, by pojechać na konkurs.

W 1995 roku Steczkowska reprezentowała Polskę podczas 40. edycji Konkursu Piosenki Eurowizji w Dublinie z piosenką "Sama", dzięki której zajęła 18. miejsce. W tym roku 52-latka przygotowała piosenkę pt."Gaja", a w miniony poniedziałek, 20 stycznia do sieci trafiła ostateczna eurowizyjna wersja utworu, która skradła serca słuchaczy. Wielu internautów już teraz twierdzi, że to właśnie Steczkowska z utworem "Gaja" powinna wygrać tegoroczne preselekcje. Nie brakuje również słów zachwytu od zagranicznych fanów Eurowizji!

Jusia kumulowała przez 30 lat energię i przebudziła Boginię – Matkę Ziemię: Gaję. Z tą propozycją Polska może wygrać pierwszy raz!

Nie sądziłem, że kiedykolwiek polska będzie miała moją ulubioną piosenkę podczas Eurowizji, aż tu nagle to się pojawiło

Pisze drugi komentarz, bo w pierwszym mało wydukałam, gdyż zbierałam szczękę z podłogi... wybierając Justynę mamy full pakiet. Piosenka mistyczna, wciąga na maxa i siedzi w głowie, wszystko przemyślane jest miejsce na wokalizy i na taniec. Na żywo na wielkiej eurowizyjnej scenie to będzie petarda tego jestem pewna! – piszą internauci.

Finaliści polskich preselekcji do Eurowizji 2025

O wyjazd do Szwajcarii na 69. Konkurs Piosenki Eurowizji Justyna Steczkowska powalczy m.in z Kubą Szmajkowskim, który po raz trzeci ubiega się o możliwość wzięcia udziału w konkursie, tym razem z piosenką "Pray". Z kolei Daria Marx próbuje po raz drugi - w 2022 roku zgłosiła piosenkę "Paranoia", a w tym roku utwór "Let it Burn". Pozostali finaliści tegorocznych preselekcji to Marien (Can't Hide), Chrust (Tempo), Dominik Dudek (Hold the Light), Tynsky (Miracle), Sonia Maselik (Rumours), Sw@da x Niczos (Lusterka) i Janusz Radek (In cosmic mist).

A wy za kogo trzymacie kciuki? Jak myślicie, kto będzie reprezentował Polskę podczas 69. Konkursu Piosenki Eurowizji?

Reklama

Zobacz także: Odważna decyzja Steczkowskiej tuż przed preselekcjami na Eurowizję. Dziennikarza TVP zamurowało