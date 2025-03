Nowe ogłoszenie na platformie Netflix. Rozpoczął się casting do polskiej wersji uwielbianego show

Netflix rozpoczął casting do polskiej wersji popularnego reality show 'Love is Blind'. To wyjątkowa okazja dla singli, którzy chcą znaleźć miłość, opartą na głębokiej więzi emocjonalnej, bez względu na wygląd zewnętrzny. Na oficjalnym profilu na Instagramie Netflixa pojawił się komunikat dotyczący castingu.