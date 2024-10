Dody w takiej wersji dawno nie widzieliście. Niech was nie zwiedzie zabudowana po szyję stylizacja

Doda jest jedną z gwiazd tegorocznej gali „Kobieta Roku Glamour”. Tym razem na ściance zaprezentowała się w modnym tego sezonu brązie. Nie dajcie się jednak zwieźć tej skromnej górze stylizacji. Zobaczcie najnowsze zdjęcia Dody z dzisiejszej imprezy.

Doda na gali Kobieta Roku Glamour

22 października odbyła się kolejna edycja gali „Kobieta Roku Glamour”, na której nagrodzone zostały gwiazdy, które inspirują i dają nadzieje na lepsze jutro. Goście tłumnie dopisali, a wśród nich nie mogło zabraknąć Dody, która w show-biznesie rządzi od ponad dwóch dekad. Wokalistka sama nie ukrywała, że nie może się już doczekać wieczornej imprezy. Zwróciła się do fanów słowami:

Kochani, dzisiaj założyłam brązy. Wypatrujcie mnie na gali Glamour - zapowiedziała na swoim kanale nadawczym.

Z kolei na ściance podczas gali „Kobieta Roku Glamour” pojawiła się jako jedna z pierwszych.

VIPHOTO/East News

Doda podczas gali „Kobieta Roku Glamour” prezentowała się w brązowej stylizacji, która składała się z zabudowanego po samą szyję body, ściśniętego paskiem w talii, co uwydatniało szczupłą sylwetkę piosenkarki. Figura gwiazdy nie od dziś budzi emocje wśród internautów. Pytania o taką formę piosenkarka dostanie niemalże bez przerwy. Ostatnio jak fani zobaczyli, co wyczynia Doda, by mieć taką formę, zamarzyli o pójściu na siłownie, a w komentarzach pod nagraniem polała się wręcz lawina komplementów. Wracając do obecności Dody na „Kobieta Roku Glamour” oraz jej stylizacji… Pazura dodał dół stylizacji.

VIPHOTO/East News

Całość stylizacji Doda dopełniła rajstopami imitującymi podkolanówki oraz brązowymi szpilkami. Trzeba przyznać, że w takim wydaniu jej jeszcze nie widzieliśmy. Tym razem Doda postanowiła na spokojne uczesanie. Do zwracającego uwagę, mocnego gorsetu dodała fryzurę z rozpuszczonymi włosami, które dodały jej lekkości.

VIPHOTO/East News

W ostatnich latach Doda bardzo rzadko pojawia się na imprezach show-biznesowych. Postanowiła skupić się na swoim życiu prywatnym, szczególnie, że na początku 2024 roku oficjalnie zakończyła swoją erę koncertowania. Chociaż muzyka była ogromną częścią jej życia, Doda nie zwalnia tempa i rozwija się w całkowicie nowych dla siebie dziedzinach.

W związku z tym fani doceniają każde jej medialne wyjście. Niedawno mogliśmy podziwiać ją w „Tańcu z Gwiazdami” czy „Halo, tu Polsat” – nowej śniadaniówce Polsatu, gdzie opowiedziała, jak teraz wygląda jej codzienność oraz plany na przyszłość. W ostatnim czasie spełniła także marzenie uczestniczki „Nasz nowy dom”, a także udzielała się charytatywnie podczas powodzi, ogromnego dramatu, który dotknął mieszkańców południowo-zachodniej Polski w zeszłym miesiącu.

