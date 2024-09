Co za duet! Maryla Rodowicz do stworzenia nowej wersji hitu "Damą być" zaprosiła najpopularniejszą wokalistkę młodego pokolenia - Roksanę Węgiel. Fani artystek mogą także oglądać teledysk do legendarnego przeboju (nagranego w mocno tanecznej wersji). Kilka chwil po premierze mówią o nim wszyscy - jeszcze takiego wideoklipu nie widzieliście!

Węgiel i Rodowicz nagrały razem teledysk do piosenki "Damą być"

Maryla Rodowicz szykuje się do wydania nowej płyty z największymi przebojami w totalnie nowych wersjach - do swojego projektu chce zaprosić najpopularniejsze gwiazdy polskie sceny. Zaczęło się do "Sing Sing" z Mrozem, teraz czas na duet z Roxie Węgiel! Panie na nowo zinterpretowały utwór "Damą być" z tekstem Agnieszki Osieckiej.

Wywrotowa, kipiąca energią, nowa wersja Damą być, jednego z najpopularniejszych utworów w repertuarze Maryli Rodowicz. Ikona polskiej piosenki zaprosiła do wspólnego wykonania swojego klasyka Roxie Węgiel. Efektem zderzenia dwóch tych dwóch osobowości jest radosny, nieposkromiony, międzypokoleniowy manifest kobiecości! czytamy

W sieci pojawił się także klip do utworu.

Teledysk do "Damą być" Roxie i Maryli robi furorę w sieci, także ze względu na szałowe stylizacje gwiazd - w jednym z ujęć inspirowane m.in. stylem Billie Eilish. Jest rockowo, glamour i z pazurem. Rodowicz i Węgiel prezentują się w kilku podobnych odsłonach - w końcu chodzi o "międzypokoleniowy manifest kobiecości", czyli m.in. przenikanie stylu.

Jak zareagowali fani obu gwiazd na ten klip i utwór?

W sieci nie brakuje pochwał:

Świetna piosenka

Ale super !!! Mega wersja mojej ulubionej piosenki

Ale i głosów krytyki, dotyczących głównie nowej, muzycznej wersji przeboju "Damą być":

Cenię więź, która łączy Panią Marylę z Roksaną i wiem, że Królową teraz postanowiła wydać swoje hity w kolaboracji z innymi artystami w zupełnie nowym wydaniu. Tylko o ile Sing sing z Mrozem był ciekawy, tutaj brzmi to przaśnie i jakoś do mnie nie trafia, a szkoda

Kocham Marylę i tez rozumiem te kroki w stronę nowoczesności, wypromowania się na nowo jednak uważam że Maryli nie jest to potrzebne a na pewno nie w takim wykonaniu... to nie to jednak...

Niektórzy zaś wspominają, że najlepszą wersją tej piosenki była ta zaśpiewana z Dodą i Cleo na festiwalu w Opolu:

Moja ulubiona wersja tej piosenki to jak śpiewa Doda Cleo i Maryla. Pozdrawiam

Pamiętacie ją?

"Damą być" - tekst piosenki

Tak chciałabym, tak umiałabym

Powiewną być niby dym

Królewna być, złote kwiatki rwać

I trenować nowe miny, i przed lustrem stać

Tak bym chciała damą być

Ach, damą być, ach, damą być

I na wyspach bananowych

Dyrdymały śnić



Nie mam serca do czekania

Do liczenia, do zbierania

Nie, mnie nie zrozumie pan

Nie mam głowy do posady

Do parady, do ogłady

To zbyt opłakany stan

Chce swój szyk jak dama mieć

Jak dama mieć, jak dama mieć

I jak moja ciocia Jadzia

Z wrażliwości mdleć

Nie mam serca dla sieroty

Zgubionego wajdeloty

Nie, mnie nie zrozumie pan

To nie mój styl z musztardówki pić

I z panem na wiare żyć

Wolałabym na stokrotkach spać

I trenować nowe miny, i przed lustrem stać

Tak bym chciała dama być

Ach, damą być, ach, damą być

I na wyspach bananowych

Bananówke pić

Nie mam serca do pilności

Do piękności, do świętości

To zbyt wyszukany stan

Nie mam głowy do dyplomu

Do poziomu, zbiórki złomu

Nie, mnie nie zrozumie pan

