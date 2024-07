Piękny zielony kolor ciasta runo leśne podkręcić można, odpowiednio przygotowując szpinak. Kluczem do sukcesu jest zblendowanie szpinaku, dzięki czemu mniejsze kawałeczki będą w cieście znacznie mniej wyczuwalne.

Reklama

Przepis na ciasto ze szpinakiem i granatem - runo leśne

Szpinak jest wyczuwalny w minimalnym stopniu, a sprawia, że ciasto staje się wilgotne i świeże. Granat orzeźwia i nadaje mu soczystości.

Składniki:

Na ciasto:

Zobacz także

450 g mrożonego rozdrobnionego szpinaku,

3 jaja,

2 szklanki mąki krupczatki,

1 i 1/3 szklanki oleju,

1 i 1/3 szklanki cukru,

2 łyżeczki proszku do pieczenia,

1 laska wanilii.

Na przełożenie:

1/2 litra śmietany 30%,

1 łyżka cukru waniliowego,

1 owoc granatu.

Czas wykonania: 40 minut plus 60 minut w piekarniku (bez studzenia)

Stopień trudności: średni

Z podanych proporcji wychodzi tortownica o średnicy 25 cm

Sposób przygotowania:

Po rozmrożeniu szpinak najlepiej nie tylko odcisnąć z nadmiaru wody. Najlepsze efekty daje dodanie do niego 3 łyżek masy jajecznej z olejem i zblendowanie na mus. Kawałki szpinaku będą mniejsze, dzięki czemu nie będzie tak mocno wyczuwalny w cieście, a dodatkowo jego kolor będzie intensywniejszy. Przecinamy wzdłuż na pół laskę wanilii i zeskrobujemy tępą stroną noża ciemne nasionka. Jaja ubijamy z cukrem na puszystą białą masę, kontynuując ubijanie, wsypujemy nasionka wanilii i wlewamy powoli olej, dodajemy mąkę przesianą z proszkiem do pieczenia i miksujemy na niskich obrotach. Łączymy ze szpinakiem, który uprzednio blendujemy z 3 łyżkami masy jajecznej z olejem i dokładnie mieszamy. Przelewamy do wyłożonej papierem do pieczenia i lekko posmarowanej masłem tortownicy. Pieczemy około godziny w 180 stopniach i studzimy ciasto. Na wysokości jego 3/4 kroimy ciasto na 2 blaty (można je też precyzyjnie rozdzielić napiętą nitką) i drobno kruszymy górną część. Ubijamy śmietankę z cukrem i równo rozsmarowujemy ją po cieście, posypujemy rozdrobnioną częścią ciasta, a wierzch obficie dekorujemy ziarenkami granatu, które wcześniej wybijamy z owocu.