Niespodziewane wydarzenia to część pracy w programach na żywo jak "Pytanie na śniadanie" czy "Dzień dobry TVN". Widzowie już wielokrotnie się przekonali, że w trakcie nagrywania magazynów porannych nie wszystko idzie zgodnie ze scenariuszem. Podczas oglądania niedawnego wydania śniadaniówki TVP fani byli świadkami niecodziennej sytuacji. Granat, który pojawił się na planie, wywołał zamieszanie.

Reklama

"Pytanie na śniadanie" rozpoczęło się od wpadki

Do wpadki w "Pytaniu na śniadanie" doszło tuż po rozpoczęciu nagrań wydania z 28 listopada. Tego dnia studio prowadzili Ida Nowakowska oraz Tomasz Wolny. Para przedstawiła Tomasza Królikowskiego, który rządził w studyjnej kuchni. Kucharz bawił się granatem, gdy Tomasz Wolny namówił go, by rzucił owoc w jego stronę.

Ida Nowakowska przygotowała się do złapania granatu, ale ostatecznie go nie chwyciła. Owoc roztrzaskał się na podłodze. Prowadząca była wyraźnie zakłopotana całą sytuacją i od razu przeprosiła. Była przekonana, że to Tomasz Wolny chwyci granat.

Zobacz także: Ida Nowakowska odsłoniła brzuch przed studiem TVP. Wpadka czy efekt "wow"?

wpadka w "Pytaniu na śniadanie"

Przepraszam. Myślałam, że ty złapiesz — powiedziała Ida Nowakowska.

Dzisiaj, jak widać, będzie z przytupem — dodała prowadząca.

Granat już rozsadzony, dzisiaj ze sprzątaniem zejdzie nam się nieco dłużej — stwierdził Tomasz Wolny.

By rozluźnić atmosferę, Ida Nowakowska podzieliła się z widzami informacją, którą przekazała jej wydawczyni programu.

wpadka w "Pytaniu na śniadanie"

Granat na Bliskim Wschodzie symbolizuje szczęście — poinformowała.

Szczęście rozeszło się po studiu — dodał Tomasz Wolny.

Zobacz także: Takiej wpadki w finale "Top Model" nie spodziewał się nikt! Widzowie oburzeni. Chodzi o Krupę!

Reklama

Nie po raz pierwszy w tego typu programie dochodzi do nieplanowanych wydarzeń. W październiku w "Dzień dobry TVN" doszło do wpadki — i to podczas występu artystki. Jak reagujecie na takie nieoczekiwane sytuacje w telewizji?

wpadka w "Pytaniu na śniadanie"