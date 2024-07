Dominika Ostałowska od wielu lat walczy o swoje zdrowie i nie ukrywa, że to przekłada się też na wygląd jej sylwetki. Gwiazda serialu "M jak miłość" na przestrzeni lat mocno się zmieniała, a już od jakiegoś czasu fani Emki sugerują, że jest coraz bardziej podobna do seniorki rodu Mostowiaków, czyli do Teresy Lipowskiej. Mamy nowe zdjęcia Dominiki Ostałowskiej. Aktorka znów wróciła do formy i przy okazji zaskoczyła też zdjęciem w nowej fryzurze.

Dominika Ostałowska znów przeszła metamorfozę!

Dominika Ostałowska od lat związana jest z serialem "M jak miłość", który przyniósł aktorce ogromną rozpoznawalność. Mimo że grana przez nią postać ma za sobą burzliwe życie, to nadal cieszy się niezmienną sympatią widzów hitu Dwójki. Od jakiegoś czasu aktorkę można też coraz częściej zobaczyć na deskach teatru i okazuje się, że Dominika Ostałowska przeszła spektakularną metamorfozę i pozuje w ultrakrótkich, ciemnych włosach.

To nie wszystko! Widać, że Dominika Ostałowska wróciła już do formy, o którą tak długo walczyła. Jak wiadomo, gwiazda Emki od dawna miała problemy z wagą ze względu na sytuację zdrowotną, ale zaczęła walkę o siebie głównie po to, aby być w formie dla syna. Tak Dominika Ostałowska prezentowała się w krótkich włosach:

Internauci, choć wiedzą, że ciemne, krótkie włosy są jedynie na potrzeby sztuki, to komplementują Dominikę Ostałowską. Wśród wpisów pojawiły się też miłe słowa odnośnie formy aktorki. Widać, że Dominika Ostałowska jest coraz szczuplejsza!

Dominika! Świetnie wyglądasz! Fryzura super ci pasuje!

Jesteś w świetnej formie!

Wow świetna fryzura

Ola Skowron/Dzien Dobry TVN/East News

Od dawna widzowie "M jak miłość" zauważają podobieństwo między Barbarą Mostowiak a jej córką Martą. Jak wiadomo, Dominika Ostałowska w nowym sezonie serialu ma jeszcze bardziej wysunąć się na pierwszy plan i już wkrótce być może to ona będzie osobą, do której pozostali członkowie rodziny będą zgłaszali się po pomoc i radę.

Dostrzegacie cechy wspólne w wyglądzie aktorek?