Piotr i Agata ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" byli najbardziej kontrowersyjną parą 10. edycji ślubnego show TVN. Dziś nie chcą mieć ze sobą nic wspólnego, a Piotr w rozmowie z Party.pl, rozprawia się z plotkami, które pojawiały się na jego temat w sieci w trakcie i po emisji programu.

Po nieudanym eksperymencie, Agata ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" wyjechała do Australii i skupia się na sobie. Z kolei Piotr udzielił wywiadu dla Party.pl, w którym opowiedział o swoich odczuciach po udziale w show. Przy okazji odniósł się do plotek, które na jego temat pojawiały się w sieci:

Co do pisania na mój temat, w internecie było dużo różnych teorii. Oczywiście nagle zaczęły się odzywać jakieś moje byłe ze związków, które też opisywały, jakie one są biedne poszkodowane. Pisane było wiele, w ogóle nie czytałem. Stwierdziłem, że odpowiadanie na jakieś dziwne, głupie komentarze, czy jakieś... Ktoś nawet napisał, że jestem osobą z wyrokami, karaną czy takie rzeczy, że tam już wszystko było. Nawet stwierdziłem, co mam pokazać świadectwo niekaralności z sądu?

- powiedział w rozmowie z Party.pl.