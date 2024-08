"Top Of The Top Sopot Festival" to festiwal trwający od 19 do 22 sierpnia na scenie Opery Leśnej w Sopocie. Impreza nosi miano "największego wydarzenia muzycznego" tego lata. Pierwszego dnia na wydarzeniu nie zabrakło Lady Pank, Sarsy, Sylwii Grzeszczak, czy Kayah & BumBum Orkestar & FiśBanda.

Kto wystąpi drugiego dnia w "Top Of The Top Sopot Festival"?

Drugi dzień "Top Of The Top Sopot Festival" zapowiada się ciekawie. Już o 19:30 widzowie na publiczności w Operze Leśnej i widzowie przed telewizorami (o 19:55) będą mogli zobaczyć muzyczne show. Wczorajsze wydarzenie zatytułowane zostało "Gorączka sobotniej nocy", dziś motywem przewodnim wydarzenia będą "Cudowne lata 90′". Już dziś na sopockiej scenie zobaczyć będzie można:

Natalię Kukulską,

Agnieszkę Chylińską,

Krzysztofa Zalewskiego,

Natalię Szroeder,

Katarzynę Nosowską,

Ørganka,

Kasię Kowalską,

Rubensa,

Błażeja Króla,

Grubsona.

Podczas festiwalu przyznana zostanie również nagroda "Bursztynowy Słowik", o którego powalczą:

Marta Bijan,

Oskar Cyms,

Paula Biskup,

Arek Kłusowski,

Zalia,

Teo Tomczuk,

Carol Markovsky.

A kto poprowadzi dzisiejsze wydarzenie "Top Of The Top Sopot Festival" w sopockiej Operze Leśnej? Podczas wczorajszego dnia na scenie jako prowadzących zobaczyć można było Marcina Prokopa u boku Doroty Wellman. Dzisiaj w rolę prowadzących wcielą się aż cztery osoby:

