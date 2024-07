Dwa przepisy na niecodzienne zastosowanie szpinaku w kuchni

Potrawy ze szpinakiem, zarówno świeżym, jak i mrożonym to ogromna ilość możliwości. Można go dodawać do sałatek, naleśników, koktajli, kotletów, zup, sosów, zapiekanek czy pasztetów. Możemy go jeść na surowo zamiast sałaty czy roszponki, doskonale smakuje z makaronem i suszonymi pomidorami.