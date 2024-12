Sara James coraz śmielej rozwija swoją karierę, odnosząc w tym jednocześnie coraz większy sukces. Jej talent wokalny już został doceniony poza granicami naszego kraju... w amerykańskiej wersji "Mam Talent". Okazuje się jednak, że chociaż 16-latka cieszy się naprawdę ogromną popularnością i uznaniem, wciąż dotykają ją nieprzyjemne komentarze, kierowane pod jej adresem. Jak ona na nie reaguje?

Sara James wyjawiła, z jakimi wiadomościami się mierzy

Podobnie jak Roksana Węgiel, Sara James rozpoczęła swoją karierę wokalną w bardzo młodym wieku i już może poszczycić się sporymi osiągnięciami. Kilka miesięcy temu poleciała nawet do Stanów Zjednoczonych, by wziąć udział w tamtejszej odsłonie "Mam Talent". Chociaż ostatecznie nie udało jej się zwyciężyć, zachwyciła jurorów oraz publiczność i dotarła aż do wielkiego finału!

16-latka wykazuje się niezwykłą dojrzałością jak na swój wiek, a oprócz tego od pewnego czasu śmiało eksperymentuje ze swoim wyglądem. Stawia na szalone i dość odważne stylizacje, które większości przypadają do gustu, ale jednocześnie są też obiektem wielu uszczypliwych żartów. Nie tak dawno Sara udzieliła wywiadu dla Glamour, w którym wyjawiła, że w przeszłości zmagała się z rasizmem i choć z biegiem lat nie udało jej się wyeliminować tego do zera, nauczyła się tym nie przejmować. Tymczasem w rozmowie z naszą reporterką opowiedziała o wiadomościach, jakie do dziś dostaje.

Jako osoba publiczna, Sara jest szczególnie narażona na hejt i negatywne komentarze. Wyznała dla Party.pl, że w jednej z wiadomości ktoś porównał ją do... postaci z popularnej kreskówki!

Mój ulubiony (komentarz - przyp. red.) to jest jak pisali, że wyglądam jak SpongeBob. To jest mega fajne, mega mi się to podobało - przyznała ironicznie.

Sara wyznała nam również, jaki obecnie ma stosunek do tego typu komentarzy, a także, w jaki sposób powstają jej szalone stylizacje. Co nam zdradziła? Obejrzyj wideo, żeby się przekonać.

