Obowiązek zapłaty podatku od umowy sprzedaży na podstawie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych powstaje z chwilą zawarcia umowy i zwykle ciąży na kupującym. Aby sprzedaż podlegała temu podatkowi musi zostać spełniony szereg warunków.

Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych w art. 1 poddaje umowy sprzedaży temu podatkowi. Obowiązek podatkowy powstaje zasadniczo z chwilą dokonania czynności, a więc zawarcia umowy sprzedaży. Według art. 4 tej ustawy obowiązek podatkowy ciąży na kupującym, z pewnymi jednak wyjątkami.

Podatkowi temu podlegają transakcje sprzedaży pod warunkiem, że:

nieruchomości lub ruchomości będące ich przedmiotem znajdują się na terytorium polskim;

gdy znajdują się za granicą w sytuacji, gdy kupujący ma miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce i umowa została zawarta na terytorium Polski.

Umowy sprzedaży nie podlegają natomiast podatkowi od czynności cywilnoprawnych wtedy, gdy:

przynajmniej jedna ze stron opodatkowana jest podatkiem VAT lub jest z tego podatku zwolniona, z wyjątkiem sprzedaży nieruchomości lub ich części oraz praw do nieruchomości; zwolnienie to dotyczy więc zdecydowanej większości zawieranych umów sprzedaży dotyczących spraw codziennych;

przedmiotem sprzedaży są rzeczy znajdujące się poza granicami RP, a nie zostały spełnione warunki posiadania siedziby przez kupującego w Polsce oraz zawarcia umowy na terytorium Polski;

sprzedaż podlega przepisom o gospodarce nieruchomościami;

przedmiotem umowy są przedmioty wprowadzone do wolnego obszaru celnego bądź objęte procedurą składu celnego.

Jeśli obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych dotyczy danej transakcji, to należy go obliczać od podstawy opodatkowania, czyli wartości rynkowej przedmiotu. Co do zasady będzie to ustalona przez strony cena rzeczy. Stawki od umowy sprzedaży to:

2% dla umów sprzedaży nieruchomości, rzeczy ruchomych oraz praw do nieruchomości (prawa użytkowania wieczystego, spółdzielczych praw do lokali),

oraz 1% od sprzedaży innych praw majątkowych.

Podatek należy obliczyć samodzielnie, wypełnić deklarację PCC-3 oraz uiścić kwotę podatku na rachunek odpowiedniego urzędu skarbowego.

