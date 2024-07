Wszystkie osoby fizyczne zobowiązane są do uiszczania podatku dochodowego. Jeśli osoba taka zakłada własną działalność gospodarczą, to przysługuje jej możliwość wyboru pomiędzy kilkoma dostępnymi formami opodatkowania, a opłacalność każdej z nich dla prowadzonej przez siebie działalności może wykalkulować sam.

Obowiązek ponoszenia ciężaru PIT dotyczy wszystkich osób fizycznych osiągających przychód z działalności zarobkowej, również tych prowadzących własną działalność gospodarczą. Oblicza się go od dochodu, czyli przychodu pomniejszonego o koszty uzyskania tego przychodu. Opłacany jest w cyklach miesięcznych lub kwartalnych, rozliczany zaś jest w urzędzie skarbowym, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania podatnika, czyli miejscowość, gdzie osoba ta stale przebywa z zamiarem stałego pobytu. Zarówno sam podatek, jak i zaliczkę na jego poczet podatnik ma obowiązek wyliczać sam. Zobowiązany jest także do jego regularnego uiszczania – do 20. dnia kolejnego miesiąca.

Przedsiębiorca, zakładając działalność gospodarczą, może zdecydować się na jedną z kilku form ponoszenia tego ciężaru:

wybierając opodatkowanie na zasadach ogólnych, czyli według stawek 18 i 32%. Ta forma opodatkowania daje możliwość skorzystania z przywileju ulgi prorodzinnej czy kwoty wolnej od podatku,

dokonując wyboru podatku liniowego w wysokości 19%,

opłacając zryczałtowane formy opodatkowania: ryczałt od przychodów ewidencjonowanych lub kartę podatkową.

Jeśli przedsiębiorca, rejestrując swoją działalność, nie dokonał wyboru jednej z powyższych form – wówczas objęty jest automatycznie podatkiem dochodowym według zasad ogólnych. Może jednak w późniejszym terminie dokonać takiego wyboru. Możliwa też jest w późniejszym terminie zmiana zasady opodatkowania, jeśli podatnik dojdzie do wniosku, że mu się to opłaci – takiego zgłoszenia należy dokonać do 20. stycznia roku podatkowego, którego dany sposób ponoszenia ciężaru podatkowego ma dotyczyć.

Podatek dochodowy od osób fizycznych: zaliczka na podatek dochodowy

Zakładając firmę poprzez zgłoszenie do CEIDG podatnik dokonuje również wyboru formy zaliczki na ten podatek. Może ona być odprowadzana miesięcznie, kwartalnie lub w sposób uproszczony – czyli miesięcznie, ale na podstawie dochodu uzyskiwanego w okresie wcześniejszym – dwa czy trzy lata wcześniej, dlatego, co oczywiste, możliwość ta nie dotyczy nowo powstałych firm. Podobną zaliczkę zobowiązani są również opłacać podatnicy ryczałtowi, w ich przypadku jest to jednakże podatek zryczałtowany, liczony za dany okres.