Już od kilku lat Agata i Piotr Rubikowie mieszkają cała rodziną na słonecznym, ciepłym wybrzeżu Stanów Zjednoczonych. Influencerka i kompozytor przeprowadzili się na Florydę. Od tego czasu para opowiada fanom za pośrednictwem mediów społecznościowych, jak wygląda życie za oceanem. Ostatnio Agata opisała warunki służby zdrowia w USA, ponieważ musiała przejść badania w placówce medycznej.

Agata Rubik zdecydowała się podzielić swoimi doświadczeniami związanymi z opieką zdrowotną w Stanach Zjednoczonych. Podczas pobytu w Miami trafiła do placówki medycznej, gdzie przeszła szereg badań diagnostycznych. Z relacji wynika, że cały proces przebiegł sprawnie, a obsługa medyczna wykazała się profesjonalizmem. Mimo wysokiego poziomu usług, Agata Rubik zwróciła uwagę na istotne różnice w systemie opieki zdrowotnej w porównaniu do Polski, zwłaszcza pod względem organizacyjnym i finansowym.

A rano było tak. Wyczekałam się jak głupia na swoją kolej, ale wszystko jest okej. Dali mi ciepłą poduszeczkę i kocyk. Plus wszyscy byli ekstremalnie mili. Badania miałam robione w znieczuleniu, po którym teraz czuję się super. A na końcu odwieźli mnie na wózku wprost do samochodu, gdzie czekał na mnie Piotr

W dalszej części celebrytka ujawniła, że będzie musiała sporo zapłacić za opiekę medyczną w USA. Badania wyniosły prawie tysiąc dolarów. Rubik podkreśliła jednak, że najważniejsze jest jej zdrowie i dobre samopoczucie.

Jako że jestem młoda i te badania nie są dla mnie w pełni refundowane, musiałam zapłacić 500 dolarów, plus jeszcze dostanę rachunek za lekarza, co wyniesie prawie drugie tyle. No, ale cokolwiek. Najważniejsze, że wszystko jest okej i na jakiś czas mam spokój

– wyjaśniła.