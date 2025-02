Wielkimi krokami zbliżają się walentynki, więc gwiazdy wychodzą ze swoimi ofertami dla zakochanych. 14 lutego pary będą mogły spędzić romantyczny czas m.in. w lokalach gastronomicznych Kuby Wojewódzkiego czy Magdy Gessler. Gwiazda TVN, znana z takich programów kulinarnych jak „MasterChef” czy „Kuchenne rewolucje” przygotowała specjalne menu na tę okazję. Kolacja będzie składała się z kilku dań i może robić wrażenie. Jednak cena dla wielu Polaków jest poza zasięgiem.

Walentynkowa kolacja u Magdy Gessler za prawie 800 zł

Restauracja U Fukiera, prowadzona przez Magdę Gessler, to jedno z najbardziej ekskluzywnych miejsc na kulinarnej mapie Warszawy. Każdego roku restauratorka przygotowuje specjalne menu walentynkowe dla par, które chcą spędzić ten wyjątkowy wieczór przy wykwintnych daniach.

W tym roku kolacja składa się z pięciu dań, a cena za osobę wynosi 390 zł, co daje 780 zł za parę. Co więcej, w tej kwocie nie są zawarte napoje, co dodatkowo podnosi koszt całego wieczoru. Czy luksusowa kolacja u Magdy Gessler jest warta swojej ceny? Zajrzyjmy do menu!

Magda Gessler zadbała o to, aby w walentynkowym menu znalazły się składniki uznawane za afrodyzjaki. Wśród propozycji znajdują się:

Koktajl mango-awokado z pikantną krewetką – egzotyczne połączenie owoców z owocami morza, które pobudza zmysły.

Comber z sarny na kremowym purée z selera i karczochów, podawany z jeżynami – danie o intensywnym smaku, idealne na romantyczny wieczór.

Deser „Słodkie serce” – truskawkowa rozkosz z płynną niespodzianką w środku, która ma osłodzić zakochanym ten wyjątkowy wieczór.

Gessler podkreśla, że bakłażan – obecny w jednym z dań – to składnik znany jako „gruszka miłości”, który ma działanie pobudzające. Nie brakuje też świeżej mięty, która od wieków uchodzi za naturalny afrodyzjak.

Cena za kolację walentynkową u Gessler budzi kontrowersje. Drogo jest też u Wojewódzkiego

780 zł za kolację dla dwóch osób to kwota, która wzbudza emocje. Dla jednych to wyjątkowa okazja, aby przeżyć magiczny wieczór w ekskluzywnym miejscu, dla innych – zbyt wysoka cena, szczególnie gdy doliczy się koszt napojów.

Dla porównania, w restauracji Niewinni Czarodzieje 3.0 Kuby Wojewódzkiego, walentynkowa kolacja kosztuje 250 zł za osobę, czyli 500 zł za parę – i to z napojami wliczonymi w cenę.

Nie da się jednak ukryć, że restauracja Magdy Gessler to miejsce, które oferuje niepowtarzalny klimat i najwyższą jakość dań. Dlatego dla wielu osób cena nie stanowi przeszkody, by świętować miłość w wyjątkowy sposób.

Kim jest Magda Gessler?

Magda Gessler to jedna z najbardziej znanych polskich restauratorek, bizneswoman i osobowość telewizyjna. Jest właścicielką i współwłaścicielką kilku prestiżowych restauracji w Polsce, w tym słynnej warszawskiej restauracji U Fukiera.

Największą popularność przyniósł jej program „Kuchenne rewolucje”, który od 2010 roku emitowany jest na antenie TVN. W programie Gessler pomaga restauratorom w poprawie jakości ich lokali, często stosując bardzo bezpośrednie i emocjonalne podejście. Dzięki swojej charyzmie i wyrazistemu stylowi stała się ikoną polskiej gastronomii.

Oprócz działalności restauratorskiej jest także autorką książek kulinarnych oraz jurorką w programie „MasterChef Polska”. Jej znakiem rozpoznawczym są ekstrawaganckie stylizacje, burza blond loków i barwny sposób bycia.

