Zawarcie umowy zlecenia wiąże się z powstaniem obowiązku podatkowego – należy opłacić podatek dochodowy od osób fizycznych. Stawka tego podatku wynosi 18%, natomiast po przekroczeniu określonej kwoty dochodu – 32%.

Podatek dochodowy należy odprowadzić do Urzędu Skarbowego od każdej zawartej umowy zlecenia. Płaci się go od dochodu – jest to przychód pomniejszony o koszty. Koszt uzyskania przychodu wynosi zasadniczo 20%, a 50% w przypadku, gdy w grę wchodzi kwestia rozporządzania prawami autorskimi. Stawka podatku, który należy opłacić do odpowiedniego Urzędu Skarbowego, to 18%, a wraz ze wzrostem dochodu powyżej progu podatkowego – 32%.

Wyliczenie podatku od umowy zlecenia

Wyliczenie tego podatku jest nieco bardziej skomplikowane niż w przypadku umów o dzieło. Wynika to z tego, że umowy zlecenia podlegają aktualnie obowiązkowym składkom na ubezpieczenia społeczne. Podatek odlicza się od kwoty brutto pomniejszonej o kwotę obciążenia składkami. Obowiązek taki nie istnieje jednak, jeśli umowa zawierana jest z osobą uczącą się, do ukończenia przez nią 26. roku życia.

Aby wyliczyć wysokość należnego od umowy zlecenia podatku oraz wysokość wynagrodzenia przysługującego z tytułu takiej umowy, należy wykonać następujące czynności:

Od kwoty brutto odlicza się finansowane przez pracownika składki na ZUS:

Emerytalną w wysokości 9,76% kwoty brutto

Rentową w wysokości 1,5% kwoty brutto

Chorobową w wysokości 2,45% kwoty brutto

Od kwoty brutto pomniejszonej o ZUS oblicza się 20 lub 50% kosztów uzyskania przychodu. Następnie odejmuje się: brutto – ZUS – koszty. Otrzymana kwota to dochód do opodatkowania. Od niego obliczamy 18% podatku, lub, gdy dochód jest wyższy od progu podatkowego (85 528 zł) 18 procent do kwoty progu i 32% od nadwyżki.

Następnie od podatku odliczamy część składki zdrowotnej.

Składkę zdrowotną oblicza się następująco:

Od kwoty brutto z umowy zlecenia odlicza się wymienione powyżej składki ZUS finansowane przez zleceniobiorcę (emerytalne, rentowe, chorobowe).

Od otrzymanej podstawy ubezpieczenia zdrowotnego liczymy 9% składki na NFZ (ubezpieczenie zdrowotne).

Od obliczonej wcześniej zaliczki na podatek odejmujemy część składki zdrowotnej wynoszącą 7,75% podstawy zdrowotnego.

Przykład obliczenia podatku, składek ZUS i kwoty netto dla umowy zlecenia:

Kwotę do wypłaty dla umowy zlecenia można więc obliczyć, odejmując od kwoty brutto wszystkie należności cywilnoprawne (wpłacone składki na ZUS, zdrowotne i podatek).

Przykład: kwota brutto umowy zlecenia wynosi 10 000 zł.

Składki na ZUS (na ubezpieczenia społeczne):

Składka na ubezpieczenie emerytalne: 9,76% x 10 000 zł = 976 zł

Składka na ubezpieczenie rentowe: 1,5% x 10 0000 zł = 150 zł

Składka na ubezpieczenie chorobowe: 2,45% x 10 000 zł = 242,49 zł.

Na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika trafia do ZUS kwota: 976 + 150 + 242,49 = 1 368,49 zł

Następnie obliczamy podstawę ubezpieczenia zdrowotnego: kwota brutto 10 000 zł – 1 368,49 zł (składki ZUS finansowane przez zleceniobiorcę) = 8 631,51 zł.

Ubezpieczenie zdrowotne od tej podstawy wynosi 9%, czyli 9% x 8 629 = 776,84 zł. Ubezpieczenie zdrowotne wpłacamy na konto ZUS, który przekazuje je następnie do NFZ.

Zaliczka na podatek od umowy zlecenia w tym przypadku liczona jest następująco:

Podstawa opodatkowania to: 10 000 zł (brutto) – 1 368,49 zł (składki ZUS) – 1 726,30 zł (koszty uzyskania przychodu). Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym wyniesie więc: 6 905 zł. Podatek dochodowy w wysokości 18% wyniesie: 6 905 zł x 18% = 1 242,90 zł. Od podatku PIT odejmujemy część ubezpieczenia zdrowotnego: 7,75% x 8 629 zł (podstawa ubezpieczenia zdrowotnego) = 668,94 zł. Czyli zaliczka na podatek, którą należy wpłacić do urzędu skarbowego będzie wynosić:

1 242,90 zł – 668,49 zł = 574 zł (w zaokrągleniu).

Reasumując: wpłacamy do ZUS: 1 368,49 zł na ubezpieczenia społeczne i 776,94 zł na ubezpieczenie zdrowotne. Do urzędu skarbowego przekazujemy 574 zł jako zaliczkę na PIT.

Do wypłaty dla pracownika pozostaje: brutto – należności publicznoprawne, czyli 10 000 zł – 1 368,49 – 776,84 – 574 = 7 280,67 zł.

Rozliczenie podatku z umów zlecenia do 200 zł

Umowy takie opodatkowane są ryczałtowo. Naliczając składkę w wysokości 18% nie należy więc odejmować kosztów uzyskania przychodów. Nie odlicza się kwoty na ubezpieczenie zdrowotne, nie są też takie dochody uwzględniane w rozliczeniu podatkowym.