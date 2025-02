„Miasto 44” to polski dramat wojenny w reżyserii Jana Komasy, który miał premierę w 2014 roku. Film opowiada o Powstaniu Warszawskim, ukazując jego brutalność i heroizm młodych ludzi, którzy stanęli do walki z niemieckim okupantem. Mimo że od tragicznych, wojennych wydarzeń, minęło ponad 80 lat, wojenny obraz nie traci na aktualności i powinien znaleźć się na "liście do obejrzenia" wszystkich Polaków - niezależnie od wieku czy zainteresowań.

W filmie "Miasto 44" Jan Komasa chciał pokazać Powstanie Warszawskie nie tylko jako akt bohaterstwa, ale także jako tragiczne doświadczenie młodych ludzi, którzy musieli dorosnąć w piekle wojny. Nic zatem dziwnego, że obraz, w którym zagrali młodzi aktorzy tacy jak Zofia Wichłacz, Antoni Królikowski czy Józef Pawłowski, na długo zapisał się w pamięci widzów, którzy teraz mają kolejną okazję na seans w domowym zaciszu.

Film, który w TV Puls obejrzycie dziś o 22:10, to historia Stefana Zawadzkiego (w tej roli Józef Pawłowski), młodego warszawiaka, który dołącza do Armii Krajowej i bierze udział w Powstaniu Warszawskim. Wraz z grupą przyjaciół – w tym Alicją (Zofia Wichłacz) i Biedronką (Anna Próchniak) – przeżywa tragiczne wydarzenia, które zmieniają ich na zawsze. Film ukazuje zarówno momenty bohaterstwa, jak i grozę wojny – bombardowania, śmierć bliskich oraz brutalność walk ulicznych.

Choć od premiery głośnego obrazu Jana Komasy mija dekada, nietrudno zauważyć, że zastosowane efekty specjalne czy zabiegi reżyserskie znacznie odbiegały od innych produkcji kręconych w tamtym czasie. Jan Komasa postawił na dynamiczny montaż i nowoczesne efekty specjalne, m.in. slow-motion czy efekty pirotechniczne. W jednej ze scen bohaterowie tańczą wśród lecących odłamków po wybuchu – to symboliczne ujęcie miało podkreślić chaos i grozę wojny:

Ten film jest też po to, żeby nami potrząsnąć, żeby przypomnieć, że to, co mamy, jest kruche (...) Upadek Warszawy to w pewnym sensie upadek cywilizacji. Wojna zawsze wynika z głupoty i ludzkiej nienawiści, ale pokazywana na ekranie zwykle wydaje się dalekim i obcym echem. A wojna – lub zagrożenie wojną – to przecież wciąż coś znajomego i bliskiego. Kino powiela heroiczny i bohaterski obraz wojny: wzniosłe hasła i flagi powiewające na wietrze, a rzeczywistość wyglądała zgoła inaczej

- mówił o produkcji Jan Komasa.