Krzysztof Cugowski wyznał, ile zapłacił mu 50 Cent za użycie sampla z jednego z utworów "Budki Suflera".

Nie są to jakieś duże pieniądze - przyznał muzyk.

Padła konkretna kwota.

Ile 50 Cent zapłacił Krzysztofowi Cugowskiemu?

W 2015 roku 50 Cent wydał "The Kanan Tape" czyli mixtape, na którym znalazł się utwór "Body Bags", który zawierał w sobie sample z "Nocy nad Norwidem" zespołu Budka Suflera.

Parę lat temu 50 Cent samplował naszą piosenkę Noc nad Norwidem i jeszcze drugi raper, którego nie pomnę nazwy też z tego samego utworu samplował. - powiedział Krzysztof Cugowski w programie RAPtowne rozmowy.

Krzysztof Cugowski na kanale w Mixtape TV, wyznał, że 50 Cent zapłacił mu 5-6 tysięcy dolarów za wykorzystanie sampla z utworu "Noc nad Norwidem".

Nie są to jakieś duże pieniądze. Dostałem tam jakieś 5 czy 6 tysięcy złotych.

Muzyk z "Budki Suflera" przyznał, że żałuje, że 50 Cent nie użył sampla z tego utworu na popularniejszym albumie, wtedy z pewnością zyski z tantiemów byłyby większe. Zażartował:

50 Cent miał poważną wpadkę przy swojej płycie, której sprzedał 20 mln. Nie mogę tego odżałować, że Nocy nad Norwidem na tym nie ma.

Jak dodał prowadzący "RAPtownych rozmów", Bartosz Boruciak, to nie pierwszy raz, kiedy amerykańscy muzycy decydują się na użycie rockowego sampla z Polski, czyli z utworu "Noc nad Norwidem". Wymieniono m. in. DJ-a Muggsa z Conwayem The Maschine, Seana Price'a i West Side Gunna.

