Jeśli decydujemy się kupić od innej osoby fizycznej używany samochód, to trzeba pamiętać, że w jego cenę nie jest wliczony podatek. Taki zakup wiąże się z obowiązkiem uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych – PCC.

Reklama

Jeśli kupujemy używane auto od osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej, musimy pamiętać o tym, że w jego cenę nie jest wliczony podatek VAT, tak, jak to się dzieje, gdy dokonujemy zakupu w salonie samochodowym czy w komisie. Zobowiązani więc będziemy odprowadzić do odpowiedniego urzędu skarbowego podatek od czynności cywilnoprawnych. Ustawa przewiduje różne stawki tego podatku, w przypadku samochodu używanego jest to 2% jego wartości rynkowej, czyli zwykle – jego ceny.

Należną kwotę podatku od kupna samochodu nabywca jest zobowiązany zapłacić w terminie czternastu dni od transakcji. W tym celu należy w odpowiednim urzędzie skarbowym wypełnić formularz PCC-3.

Nie każdy jest zobowiązany do opłaty podatku PCC od zakupu używanego auta. Z tego obowiązku zwolnione są osoby niepełnosprawne, jeśli kupują samochód na własny, prywatny użytek. Nie ma również obowiązku opłacania tego podatku jeśli wartość rynkowa samochodu nie przekracza 1000 zł. Trzeba jednak pamiętać również, aby nie zaniżać celowo ceny samochodu w celu uniknięcia podatku – jeśli kwota zakupu będzie rażąco odbiegać od cen rynkowych, wówczas urząd skarbowy może wezwać podatnika do weryfikacji tej kwoty, lub nawet powołać biegłego, za którego opinię w pewnych wypadkach – jeśli cena rynkowa będzie się różniła o ponad 33% od ceny deklarowanej – będziemy zobowiązani zapłacić.

Reklama