Informacja o tym, że Filip Chajzer zawalczy w Fame MMA, była ogromnym zaskoczeniem dla wielu i spotkała się mocno kontrowersyjnymi opiniami. Teraz prezenter nagle zmienił swoją decyzję! Oświadczenie pojawiło się w sieci, jednak ... równie szybko z niej zniknęło.

Zaledwie nieco ponad tydzień temu Filip Chajzer poinformował, że zawalczy w kontrowersyjnej formule Fame MMA. W klatce na Stadionie Narodowym miał zmierzyć się z YouTuberem Gimperem, jednak już kilka dni później okazało się, że Chajzer wycofuje się z tej decyzji.

Jako powód swojej decyzji Filip Chajzer przywołał "utratę zaufania biznesowego organizacji" i zerwał umowę z Fame MMA:

Gimper WAFLU wyzywam Cię na pojedynek. Formuła K1. Na wadze zejdę do 90kg w dniu walki. Tylko nie w FAME MMA. Straciłem zaufanie biznesowe do tej organizacji. TO WAŻNE - Oficjalnie przez krzywe ruchy FAME MMA rezygnuję z udziału w walce z Tobą na PGE NARODOWY. Zrywam umowę, która chyba była i tak niewiele warta. Ja w biznesie jestem sztywny, druga strona mniej. Szczegóły zostawię dla siebie. Nie dostaniesz za walkę ze mną złamanej złotówki. Ja też nie, ale napier_a_ć będziemy się jak za 10MLN zielonych bo cały dochód z biletów i PPV pójdzie na wybrany przez nas wspólnie cel charytatywny

- napisał Filip Chajzer.