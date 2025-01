Maciej Pela to ceniony choreograf i tancerz, a także formalnie mąż popularnej aktorki i tancerki Agnieszki Kaczorowskiej. Od lat związany z branżą taneczną, zdobył uznanie zarówno w Polsce, jak i za granicą. Jego pasja do tańca i kreatywność sprawiają, że jest uwielbiany przez swoich fanów. Tym razem postanowił wykorzystać swoją rozpoznawalność, aby wesprzeć Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Maciej Pela wspiera WOŚP 2025, oferując wyjątkową licytację wspólnego gotowania i nie ukrywa, że zainspirował go Maciej Musiał!

Szczegóły aukcji WOŚP wystawionej przez Macieja Pelę

Na aukcji charytatywnej WOŚP Maciej Pela wystawił wyjątkową propozycję – wspólne gotowanie w jego towarzystwie. Zwycięzca licytacji będzie miał niepowtarzalną okazję spędzić czas z choreografem w kuchni, ucząc się jego ulubionych przepisów i rozmawiając na różne tematy. Jak sam Maciej wspomina, gotowanie to jego pasja, którą chętnie dzieli się z innymi. Dodatkowo, aby nadać licytacji humorystycznego tonu, Pela dodał określenie „używany, ale nieprzechodzony”. To stwierdzenie zwróciło szczególną uwagę internautów. Czyżby Maciej Pela wbijał kolejną szpilkę Agnieszce Kaczorowskiej?

Aukcja trwa!Usługa: gotowanko ze mną w Twoim domu.Stan: używany ale nieprzechodzony.Zwroty: w przypadku gotowania nie polecam.Dostawa: na terenie PL.Zapraszam do licytacji! :) napisał Maciej Pela w opisie aukcji

Maciej Pela zainspirował się aukcją Macieja Musiała

Tymczasem internauci już komentują aukcję Macieja Peli i żartują, że po wspólnym gotowaniu niezbędna może się okazać pomoc Macieja Musiała z jego aukcją, polegającą na posprzątaniu mieszkania w rytm wybranego hitu muzycznego. Jak wiadomo, aktor zaoferował możliwość posprzątania domu osoby, która wygra licytację, a aukcja osiągnęła zawrotną cenę i już przebiła 100 tys. zł.

A potem będzie @maciejmusial_official sprzątać napisała jedna z internautek.

Maciej Pela skomentował ten wpis i przyznał, że Maciej Musiał i wystawiona przez niego aukcja ze sprzątaniem mieszkania były dla niego inspiracją. Tancerz pokusił się też o komplement pod adresem aktora:

Nie ukrywam, że najlepsza klata Polskiego szlobizu była.dla mnie inspiracją. ;) napisał wprost Maciej Pela w komentarzu na Instagramie

Inicjatywa Macieja Peli cieszy się dużym zainteresowaniem

Niecodzienna propozycja Macieja Peli szybko przyciągnęła uwagę internautów. Wspólne gotowanie z popularnym choreografem to nie tylko okazja do wsparcia szczytnego celu, ale także możliwość spędzenia czasu z ciekawą osobą w kameralnej atmosferze. Co więcej, humorystyczny charakter licytacji wzbudził sympatię użytkowników mediów społecznościowych. Fani doceniają dystans, jaki Pela ma do siebie, oraz jego zaangażowanie w pomoc potrzebującym.

Super inicjatywa!

Wspaniały gest, super pomysł

Ojaaa, gdybym była bogatsza to bym licytowała w ciemno, ufam po samym widoku twojego gotowanka przez ekran. Wspaniała akcja

WOŚP 2025 – jak celebryci wspierają zbiórkę?

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy od lat przyciąga uwagę nie tylko zwykłych ludzi, ale także znanych osobistości. W tym roku do akcji dołączyło wiele gwiazd, które wystawiły na aukcje różnorodne przedmioty i usługi. Maciej Pela swoim pomysłem na wspólne gotowanie pokazuje, że pomoc można połączyć z kreatywnością i dobrą zabawą. Dzięki takim inicjatywom WOŚP może każdego roku wspierać polską służbę zdrowia, pomagając najbardziej potrzebującym, a w tym roku fundacja zbiera pieniądze na onkologię i hematologię dziecięcą. Do tej pory największą popularnością cieszyły się oferty wystawione przez Macieja Musiała oraz Rafała Brzoskę.