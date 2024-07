Pierwsze kroki w biznesie: co to jest działalność gospodarcza?

Działalność gospodarcza to, najprościej mówiąc, działalność na rynku. Definiuje ją ustawa o swobodzie działalności gospodarczej, ustawa o podatku dochodowym czy ustawa o podatku VAT. Wszystkie zapisy prawne opierają się na jednym stwierdzeniu: jest to czynność lub działanie o charakterze zarobkowym. Szczególnym przypadkiem może być organizacja non-profit (np. fundacja), która powoływana jest do realizacji celów społecznych.