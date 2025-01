Rusza szósta edycja "The Voice Senior" w TVP. Tym razem w gronie trenerów zasiądą: Małgorzata Ostrowska, Tatiana Okupnik, Robert Janowski oraz Andrzej Piaseczny. W pierwszym odcinku pojawi się m.in. Zofia Matuszewska. Historia tej uczestniczki rozbroi widzów.

Na scenie 6. edycji "The Voice Senior" pojawi się Zofia Matuszewska, która od lat jest animatorką kultury w Oleśnicy na Dolnym Śląsku. Prowadzi tam aż siedem zespołów, w tym dwa, w których sama śpiewa. Występowała na festiwalach w Sopocie i w Opolu, ale przełomem w jej karierze okazał się występ w Mrągowie, gdzie poznała... Krzysztofa Krawczyka:

Folk porwał mnie do Mrągowa i tam dojrzał nas właśnie Krzysztof Krawczyk, który szukał dziewczyn do chórku do płyty Daj mi drugie życie. Jak usłyszał nas, powiedział: Te i żadne inne!

mówiła pani Zofia