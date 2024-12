Fani już zacierają ręce przed nową edycją "Tańca z gwiazdami", która rozpocznie się wiosną przyszłego roku. Póki co pełen skład uczestników pozostaje tajemnicą, choć wiadomo już, że Blankę na pewno zobaczymy na parkiecie. Dla artystki nie będzie to wcale pierwsze zetknięcie z tańcem, bo w końcu taneczne elementy chętnie wplata w swoje występy. Specjalnie dla Party zdradziła, czy miała jakieś wymagania co do udziału w tanecznym show.

Reklama

Blanka postawiła warunki, zanim zgodziła się wziąć udział w "Tańcu z gwiazdami"

Nie od dziś wiadomo, że udziały w programach telewizyjnych i reality show, to dla gwiazd świetny sposób nie tylko na zarobek, ale i zdobycie jeszcze szerszej popularności. Mimo to, gdy już otrzymują propozycję, często stawiają własne zasady, na których zgodzą się zaangażować w format. Przekonaliśmy się o tym choćby w przypadku 14. edycji "Tańca z gwiazdami", w której udział brał Maciej Musiał. Aktor zapisał w umowie, że godzi się jedynie na stonowane ubrania, spójne z jego wizerunkiem, a nie cekinowe i pstrokate, czyli takie, które przeważnie możemy obserwować w tańcu.

Naszemu reporterowi udało się porozmawiać na ten temat z Blanką, która została ogłoszona jako pierwsza uczestniczka 16. edycji "Tańca z gwiazdami", która trafi na antenę Polsatu już wiosną 2025 roku. Okazało się, że również wokalistka miała pewne zastrzeżenia i postawiła produkcji warunki, po których spełnieniu zgodziła się na udział.

Zawsze się zastanawiam przed podpisaniem jakieś umowy tego typu, więc oczywiście, że tak (postawiłam warunki - przyp. red.). Natomiast nic więcej na ten temat nie powiem

Artystka wyznała również, jakie emocje towarzyszą jej w związku z udziałem w "Tańcu z gwiazdami". Obejrzyj wideo i przekonaj się, co odpowiedziała.

Reklama

Zobacz także: Maurycy Popiel z "M jak miłość" przyłapany na czułościach ze znaną aktorką. Żona gorzko komentuje