Jakiś czas temu w sieci pojawiły się doniesienia o tym, że Sylwia Peretti planuje pozbyć się swojego luksusowego BMW, określanego mianem "Lucyfera". Gwiazda "Królowych życia" zaznaczała jednak, że chodzi o długoterminowy wynajem auta. Teraz w internecie zamieszczono nowe ogłoszenie, które jednoznacznie wskazuje na chęć sprzedaży pojazdu. Sylwia Peretti zarobi na samochodzie krocie?

Zaledwie miesiąc minął od tragicznej śmierci syna Sylwii Peretti, który zginął w wypadku samochodowym wraz z trzema innymi osobami. W mediach próżno jednak szukać wypowiedzi matki zmarłego, wręcz przeciwnie: gwiazda "Królowych życia" przeżywa żałobę w ciszy i nie kontaktuje się z fanami. Niedawno jednak milczenie wokół Sylwii Peretti przerwał fakt, że w sieci pojawiło się ogłoszenie dotyczące sprzedaży ukochanego BMW, które Sylwia Peretti nazywała "Lucyferem", które wówczas miało trafić na wynajem. Teraz jednak w sieci pojawiło się kolejne ogłoszenie, tym razem dotyczące sprzedaży luksusowego pojazdu. W jakiej cenie?

Jak się okazuje, ostateczna cena modelu BMW to ponad 600 tysięcy złotych - w ogłoszeniu sprzedażowym widnieje kwota 616 tysięcy złotych, a pierwotna wartość pojazdu wyniosła 1,2 miliona złotych. Wygląda na to, że gwiazda "Królowych życia" nie tylko zdecydowała się pozbyć swojego samochodu ale również mocno zeszła z ceny?

W ogłoszeniu zamieszczono również detale dotyczące słynnego "Lucyfera".

- Już fabryczna wersja tego samochodu jest niezwykle szybka - ma 625 KM, do pierwszej setki przyspiesza w niecałe cztery sekundy. Natomiast nasze BMW M8 zostało wzmocnione do aż 825 KM, co pozwala rozpędzić się do 100 km/h w... 2,6 sekundy - czytamy w opisie pojazdu.