W połowie lipca w wypadku samochodowym zginął syn Sylwii Peretti, a zdarzenie wywołało spore emocje w mediach. Od tego czasu gwiazda "Królowych życia" unika kontaktu z mediami. Teraz internauci wytropili, że jej luksusowy samochód został wystawiony na sprzedaż albo wynajem. Największe zdziwienie budzi jednak kwota, która jest o wiele niższa od wartości pojazdu.

W ostatnim czasie media nieustanie próbują się dowiedzieć, co się dzieje u Sylwii Peretti po śmierci jej jedynego syna. Manager gwiazdy wyznał w rozmowie z Pudelkiem, że jej stan nadal nie uległ poprawie i ciężko jest jej wrócić do normalnego funkcjonowania. Wiadomo również, że gwiazda reality codziennie odwiedza grób Patryka.

Teraz o Sylwii Peretti znów zrobiło się głośno, a to wszystko za sprawą pewnego ogłoszenia. Internauci zauważyli bowiem, że ulubiony pojazd gwiazdy "Królowych życia", BMW Manhart, którego nazwała "Lucyfer" jest wystawiony na sprzedaż lub długoterminowy wynajem. Pojazd jest wart około 1,2 miliona złotych, natomiast cena na ogłoszeniu wynosi 130 tysięcy złotych. Dlaczego?

Kwota podana w ogłoszeniu to koszt jedynie wynajmu auta. Natomiast w przyszłości właścicielka nie wyklucza również sprzedaży.

Sylwia Peretti chętnie chwaliła się swoim luksusowym autem na Instagramie. Samochód nie tylko świetnie się prezentuje, ale również ma wielką moc. Potrafi rozpędzić się w mgnieniu oka.

Już fabryczna wersja tego samochodu jest niezwykle szybka - ma 625 KM, do pierwszej setki przyspiesza w niecałe cztery sekundy. Natomiast nasze BMW M8 zostało wzmocnione do aż 825 KM, co pozwala rozpędzić się do 100 km/h w... 2,6 sekundy - czytamy w ogłoszeniu.