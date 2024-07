Płatki ryżowe są produktem dietetycznym i lekkostrawnym. Mają niską zawartość tłuszczu i zawierają wartościowe składniki takie jak żelazo, wapń i witaminy z grupy B. Idealne w diecie odchudzającej, dla dzieci, ludzi starszych i chorych na celiakię.

Płatki ryżowe – właściwości

Płatki ryżowe nie zawierają glutenu, ale są bogate w żelazo, dlatego można podawać je niemowlakom od 8. miesiąca życia i osobom cierpiącym na celiakię. Dzięki swoim właściwościom są doskonałym produktem dla alergików, a ze względu na niską zawartość tłuszczu zalecane są osobom stosującym dietę redukcyjną.

Płatki ryżowe – kalorie

Wartość energetyczna płatków ryżowych wynosi 361 kcal/100 g

Płatki ryżowe – bezglutenowe śniadanie

Płatki ryżowe są idealnym pomysłem na pełnowartościowe śniadanie. Najczęściej podaje się je z mlekiem, owocami lub konfiturą

Składniki:

0,5 szklanki płatków ryżowych,

0,5 szklanki mleka,

1 łyżka cukru,

banan.

Sposób przygotowania:

Do głębokiego naczynia wlej mleko i dodaj do niego cukier. Następnie wsyp do garnka płatki ryżowe i dokładnie wymieszaj. Całość gotuj na małym ogniu przez 15 minut. Na sam koniec dodaj pokrojonego w kostkę banana.

Płatki ryżowe można stosować także do zagęszczenia sosów, zup, czy gulaszu. Coraz chętniej wykorzystywane też są do deserów i ciasteczek.

Smacznego!