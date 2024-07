Kasza manna powstaje z ziaren pszenicy, jako produkt ich przemiału. Jest dość pożywna i lekkostrawna, dlatego zaleca się ją w żywieniu dzieci i osób, które mają problemy z trawieniem albo przechodzą okres rekonwalescencji po zatruciu lub operacji.

Kasza manna w diecie lekkostrawnej

Dieta lekkostrawna powinna dostarczać organizmowi odpowiedniej ilości energii i potrzebnych składników odżywczych, nie obciążając przy tym układu pokarmowego. Ważne miejsce w tej diecie zajmują produkty z pszenicy, m.in. kasza manna.

Lekkostrawne potrawy z kaszy manny

Kasza manna jako podstawa diety lekkostrawnej może stanowić główny składnik zarówno deserów, jak i dań obiadowych, śniadań oraz kolacji. Można dodawać ją do zup, piec z niej ciasta, a także podawać jak budyń, z konfiturą. Żeby jednak potrawy z kaszy manny pozostały lekkostrawne, nie można używać do ich przygotowania dużo tłuszczu, smażyć, zbyt obficie solić ani zbyt ostro przyprawiać. Potrawy nie mogą też być zbyt gorące ani zbyt zimne.

Kasza manna z konfiturą

Składniki:

1/2 litra mleka

8 łyżek kaszy manny

1 łyżka cukru

konfitura z dowolnych owoców

Sposób przygotowania:

Podgrzej mleko w garnku. Kiedy będzie gorące, dodaj do niego kaszę mannę i cukier. Mieszając, gotuj kaszę tak długo, aż stanie się gęsta. Przełóż kaszę do salaterek lub innych naczyń, odczekaj chwilę, żeby trochę ostygła. Na końcu połóż na niej konfiturę.

Zupa warzywna z kaszą manną

Składniki:

włoszczyzna (1 przekrojony na pół seler, 1 por, 2 pietruszki z nacią, 3 marchewki, liść kapusty włoskiej)

3 łyżki oliwy

ziele angielskie

liście laurowe

pieprz czarny

sól

2 litry wody

1/4 szklanki kaszy manny

Sposób przygotowania:

Zagotuj wodę w garnku i wrzuć do niej seler, por, pietruszki bez naci, marchewki i liść kapusty. Dodaj oliwę, łyżkę soli, 5 ziarenek ziela angielskiego i 5 liści laurowych. Gotuj wszystko przez ok. pół godziny, następnie wyjmij ugotowane warzywa, dodaj łyżeczkę pieprzu i wsyp do wywaru kaszę mannę. Gotuj jeszcze przez około 5 minut, aż kasza manna stanie się gęsta. Do zupy możesz dodać też ugotowaną wcześniej i pokrojoną w plasterki marchew. Przed podaniem posyp zupę posiekaną natką pietruszki.

Ciasto jogurtowe z kaszą manną zamiast mąki

Składniki:

2 szklanki kaszy manny

2 szklanki jogurtu naturalnego

5 łyżek cukru

2 jajka

2 łyżeczki proszku do pieczenia

1,2 łyżeczki soli

pół łyżeczki mielonej laski wanilii (ew. aromat waniliowy)

Sposób przygotowania:

Wymieszaj suche składniki: kaszę, cukier, sól. Na razie nie dodawaj proszku do pieczenia i wanilii. Następnie wymieszaj mokre składniki: jogurt jajka. Połącz suche składniki z mokrymi i wymieszaj dokładnie. Zostaw ciasto na ok. 2 godziny. Po tym czasie dodaj proszek do pieczenia i wanilię. Wymieszaj wszystko bardzo dokładnie. Następnie włóż ciasto do wysmarowanej tłuszczem keksówki i piecz w temperaturze 180 stopni przez ok. 40 minut. Sprawdzaj patyczkiem, czy ciasto jest gotowe. Wyjmij, kiedy na patyczku nie będzie śladów ciasta. Ostudź ciasto przed podaniem.

Kto nie powinien jeść kaszy manny?

Z uwagi na niską zawartość błonnika kasza manna nie jest zalecana osobom, które chcą schudnąć. Nie może też być spożywana przez osoby z nietolerancją glutenu.

Orkiszowa kasza manna zdrowsza od zwykłej

W sklepach ze zdrową żywnością dostępna jest też orkiszowa kasza manna. Zawiera ona więcej białka, witamin z grupy B, witaminy PP oraz wapnia, żelaza, potasu i cynku niż kasza manna ze zwykłej pszenicy. Niestety orkiszowa kasza manna jest droższa od zwykłej, za 500 g zapłacimy ok. 8 zł, podczas gdy 500 g zwykłej kaszy manny kosztuje ok. 3 zł.