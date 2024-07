Dieta redukcyjna 1500 kcal polega na przyjmowaniu w ciągu całego dnia, jak sama nazwa wskazuje 1500 kcal. Dziennie powinno się jeść 5 posiłków, najlepiej co trzy godziny.

Dieta redukcyjna 1500 kcal – zasady

Podczas stosowania diety redukcyjnej 1500 kcal ważne jest zachowanie właściwych proporcji pomiędzy białkiem, węglowodanami, a tłuszczami. W trakcie diety należy jeść pięć posiłków dziennie co trzy godziny. Posiłki powinny zawierać owoce, warzywa, a także produkty o dużej zawartości błonnika i węglowodanów. Należy unikać smażenia mięsa i zastąpić je gotowaniem lub pieczeniem. W jadłospis warto też włączyć ryby, drób i chude sery. Podczas diety redukcyjnej 1500 kcal zaleca się picie 2 litrów wody dziennie. Mogą to też być herbatki ziołowe, czerwone lub owocowe. Należy pamiętać, by dietę wspomóc aktywnością fizyczną. Warto więc ćwiczyć 2-3 razy tygodniu po 30-45 minut dziennie.

Śniadanie I podczas stosowania diety redukcyjnej 1500 kcal

Śniadanie jest najważniejszym posiłkiem w ciągu całego dnia, ponieważ dostarcza organizmowi energię. Śniadanie powinno dostarczać około 500 kcal. Świetnym pomysłem na pierwszy posiłek dnia jest jajecznica z kromką razowego chleba, twaróg, kefir, maślanka, czy owsianka z owocami lub musli.

Śniadanie II podczas stosowania diety redukcyjnej 1500 kcal

Śniadanie II powinno dostarczyć organizmowi około 200 kalorii. Najlepszym pomysłem będzie jogurt naturalny z owocami lub kromka chleba razowego z jajkiem.

Obiad podczas stosowania diety redukcyjnej 1500 kcal

Obiad tak samo jak pierwsze śniadanie powinien dostarczać 500 kcal. Ważne by posiłek składał się z warzyw, np. z gotowanej marchewki i groszku, pieczonego lub duszonego mięsa, np. z cielęciny i z kaszy gryczanej lub dwóch średnich ziemniaków.

Podwieczorek podczas stosowania diety redukcyjnej 1500 kcal

Podwieczorek powinien maksymalnie dostarczać organizmowi 100 kcal, dlatego najlepiej zjeść surowy owoc lub warzywo. Mogą to też być pełnoziarniste ciasteczka lub trzy tabliczki gorzkiej czekolady.

Kolacja podczas stosowania diety redukcyjnej 1500 kcal

Kolacja to posiłek, który powinien być lekkostrawny i najlepiej jakby składał się z warzyw i produktów białkowych. Kolacja maksymalnie powinna dostarczyć 200 kcal. Doskonałym pomysłem jest omlet z sokiem warzywnym lub żółty ser z kromką chleba razowego. Warto pamiętać, by kolację jeść 2-3 godziny przed pójściem spać.

