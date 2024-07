Indeks glikemiczny informuje o tym, jak zjedzenie określonych produktów wpływa na tempo wzrostu poziomu cukru we krwi. Wysoki IG produktów powoduje, że po ich zjedzeniu szybciej jesteśmy ponownie głodni, dlatego powinny na niego zwrócić uwagę osoby na diecie redukcyjnej, czyli odchudzającej.

Co to jest indeks glikemiczny?

Indeks, czy też wskaźnik glikemiczny to sposób klasyfikacji produktów żywnościowych związany z poziomem glukozy we krwi. Po spożyciu węglowodanów organizm przekształca je w procesie trawienia na glukozę. Indeks glikemiczny mówi o tym, z jaką gwałtownością rośnie poziom glukozy we krwi po spożyciu konkretnych produktów. Im wyższy wskaźnik glikemiczny, tym gwałtowniej będzie wzrastał poziom cukru we krwi. Sama informacja o zawartości węglowodanów w produkcie nie jest wystarczająca, aby określić indeks glikemiczny. Jeśli na produkcie nie ma informacji o tym wskaźniku, skorzystać można z powszechnie dostępnych tabel, które opracowane zostały poprzez badanie wpływu konkretnych produktów na poziom glukozy we krwi.

Dla kogo istotne są informacje o indeksie glikemicznym?

Biorąc pod uwagę fakt, że gwałtowny wyrzut cukru we krwi związany będzie z wyrzutem insuliny, informacje o indeksie glikemicznym są szalenie istotne przede wszystkim dla osób chorych na cukrzycę lub tych, u których został zdiagnozowany stan przedcukrzycowy. Taka wiedza przyda się z pewnością też osobom, które chcą stracić zbędne kilogramy lub utrzymać optymalną wagę, gdyż jedzenie produktów o wysokim wskaźniku glikemicznym sprzyja temu, iż głód wraca stosunkowo szybko po skończonym posiłku. Insulina powoduje niejako oczyszczanie krwi z nadmiaru glukozy, ale ta odkładana jest w tkance tłuszczowej, co sprzyja tyciu.

Przykłady indeksu glikemicznego niektórych produktów

Produkty o niskim indeksie glikemicznym to m.in.: jaja, kawa i herbata, ryby (IG na poziomie 0), cebula, fasolka szparagowa, orzechy włoskie (IG na poziomie 15) czy twaróg odtłuszczony, morele i surowa marchewka (IG na poziomie 30). Nieco wyższy indeks glikemiczny będą miały na przykład niedojrzałe banany, ryż basmati brązowy i świeży sok pomarańczowy (IG na poziomie 45) oraz chleb orkiszowy, kiwi i niesłodzony sok jabłkowy (IG na poziomie 50). Wysoki indeks glikemiczny (na poziomie od 80 do 100) będą miały takie produkty jak gotowana marchew, biała mąka, mąka ziemniaczana czy skrobia modyfikowana.

Należy pamiętać, że proces gotowania podwyższa poziom indeksu glikemicznego produktów.