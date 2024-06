Anita i Adrian ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" chętnie relacjonują swoją codzienność za pośrednictwem Instagrama. Nic więc dziwnego, że tak wyjątkowym wydarzeniem również pochwalili się w sieci. Internauci w komentarzach pod nowym nagraniem zamieszczonym przez parę zostawili mnóstwo słów zachwytu. Zobaczcie, o co chodzi!

Piękna niespodzianka Anity i Adriana ze "ŚOPW" dla Jerzyka i Bianki

Anita i Adrian poznali się w 3. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" i od tamtej pory tworzą szczęśliwe małżeństwo. Para doczekała się również dwójki dzieci - Jerzyka i Bianki. Starsze dziecko małżeństwa, Jerzyk przyszedł na świat w czerwcu 2019 roku, a z kolei Bianka urodziła się w lipcu 2020 roku. Z tego też względu Anita i Adrian mogą bez problemu zorganizować wspólne przyjęcie urodzinowe dla swoich pociech. I właśnie para pochwaliła się, jaką niespodziankę przygotowała dla swoich dzieci z okazji ich urodzin!

Anita i Adrian ze "ŚOPW" zadbali o to, aby przyjęcie urodzinowe ich dzieci było jak z bajki - i to dosłownie. Atrakcji było co niemiara!

Urodzinowa niespodzianka od rodziców, czyli wymarzone urodzinki w stylu minionków! Taka już nasza tradycja, że przyjęcie urodzinowe organizujemy dla dzieci wspólne, więc świętowaliśmy zarówno 5 urodzinki Jerzyka, jak i 4 Bianeczki! (...) Było malowanie buziek, piniata i pokazy z eksperymentami z suchym lodem. (...) Dzieci są super szczęśliwe i zapamiętają ten dzień na bardzo długo! - napisali Anita i Adrian

Instagram/Anitaczylija

Fani w komentarzach pod nowym nagraniem Anity i Adriana ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" szybko dali wyraz temu, że są zachwyceni niespodzianką, jaką para przygotowała dla swoich pociech.

No super! Sama mogłabym mieć takie urodzinki, byłabym przeszczęśliwa

Jak pięknie. Wszystkiego najlepszego

Pięknie, my też lubimy minionki

Ślicznie, wszystkiego najlepszego dla pięknych dzieci i wspaniałych rodziców - piszą zachwyceni fani

A Wam, jak się podoba? Lubicie takie tematyczne imprezy urodzinowe?

