Rafał i Joanna to finaliści dziewiątej edycji "Love Island". Jest to jedna z nielicznych par, która przetrwała próbę czasu poza willą i wciąż cieszy się miłosną relacją. W rozmowie z Party.pl, nagle poruszyli temat dziecka!

Rafał i Asia z "Love Island" o imieniu dla dziecka

Kilka tygodni temu Karolina Gilon ogłosiła, że jest w ciąży. Niedługo wraz z Mateuszem Świerczyńskim z "Love Island" przywitają na świecie swoje pierwsze dziecko. Z radością dzielą się czasem ciąży i przygotowywaniem się do najpiękniejszej życiowej roli, czyli do bycia rodzicem. Niedawno w rozmowie z Party.pl, kwestię powiększenie rodziny poruszyli także Rafał i Asia z "Love Island". W rozmowie z Angeliką Bielską przyznali wprost, że imię dla malucha mają już wybrane.

Będzie Stasiu - wyznali.

Czy to oznacza, że ich rodzina także lada chwila się powiększy? Zobaczcie nasz wywiad z finalistami "Love Island" by dowiedzieć się co u nich słychać.

