Za nami świąteczny odcinek "Rolnik szuka żony", w którym dowiedzieliśmy się, jak potoczyły się dalsze losy uczestników poprzedniej, dziewiątej edycji show. Co słychać u Michała i Adrianny, którzy w finale programu ogłosili swoje zaręczyny? Czy myślą już o ślubie? Okazuje się, że tak, co więcej, mają już nawet ustaloną datę. Poznajcie szczegóły. Ada i Michał z "Rolnik szuka żony 9" planują ślub Świąteczny odcinek "Rolnik szuka żony" rozpoczął się od wizyty Michała u Klaudii i Valentyna. Rolniczka zajmuje się m.in. sprzedażą choinek, kolega z planu wybrał więc dla siebie jedną z nich. Podczas pakowania drzewka do samochodu Klaudia i Valentyn rozmawiali z Michałem o jego planach na przyszłość. W pewnym momencie uczestniczka show wypaliła do ukochanego, że rolnik i jego wybranka mają już ustaloną datę ślubu oraz wybraną salę: Klaudia: Ty wiesz, że oni już mają datę? Jest data, jest sala! Michał nie chciał kontynuować tematu za bardzo: Teraz naszą tradycją będzie puszczanie powtórek „Rolnika…” - zdradził. Następnie Michała i Adę odwiedziła Marta Manowska. Uczestnicy "Rolnik szuka żony" opowiadali jej o swojej codzienności, planach na święta, ale również dalszą przyszłość. Są w sobie szaleńczo zakochani i wdzięczni, za to co spotkało ich w programie: Ada: Ten rok był przełomowy, wiele zmienił. Ale przede wszystkim najważniejsze jest to, jaki jest finał a jest pozytywny Michał: Cieszę się, że jesteśmy razem, że to się tak rozwija. Jestem zadowolony, że ten rok, mimo że trzeba było ruszyć się z kanapy, to się opłacało. Święta para spędza w domu Michała, zaprosili do siebie rodziców Ady, by móc porozmawiać m.in. o ślubie. Jak zareagowali na ich zaręczyny na dzień przed finałem "Rolnik szuka...