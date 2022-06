Katarzyna Zielińska zaszalała z nową fryzurą! Fani: "Idealnie dobrana"

Katarzyna Zielińska nie boi się eksperymentować z włosami. Pamiętamy ją w ciemnym kolorze, rudym, a ostatnio aktorka była wierna blondowi. Jej jasne, krótkie włosy pokochali fani gwiazdy. W takiej fryzurze wyglądała pięknie i młodo. Jednak znów przyszedł czas na zmiany, które są związane z aktualną rolą gwiazdy. Kasia Zielińska opublikowała na Instagramie efekt kolejnej fryzjerskiej metamorfozy i zapytała fanów, jak oceniają jej nowe włosy! Zobaczcie, jakie są opinie... Nowa fryzura Katarzyny Zielińskiej! Kasia Zielińska po raz kolejny zmienia się do roli! Tym razem to nie jest kolejne ostre cięcie, ale przedłużenie włosów. Gwiazda po wizycie u fryzjera pokazała na Instagramie efekt metamorfozy! Teraz gwiazda "Barw szczęścia" ma rude włosy do ramion ! To dosyć duża zmiana. W końcu aktorka ostatnio stawiała na krótkie, lekkie fryzury. Co prawda w rudym kolorze włosów widzieliśmy ją już nie raz, ale teraz wygląda zupełnie inaczej! Co myślicie o takiej zmianie? #changes #newhair #redhair #mywork#actress🎬 Chcesz zaskoczyć wszystkich niebanalną stylizacją? Wejdź na tę stronę i wykorzystaj kody rabatowe Black Friday . Reakcja Internautów na nową fryzurę Kasi Zielińskiej Fani aktorki nie szczędzą słów zachwytu nad nową fryzurą Katarzyny Zielińskiej. Pod jej nowym zdjęciem pojawia się mnóstwo komplementów: Przepięknie 🥰 bardzo dziewczęco 😊 Młodsza , bardzo piękna Przypominasz starą dobrą Kasię z początków Barw szczęścia, a nawet jesteś ładniejsza ;) Okazuje się, że nowy look aktorki tak bardzo spodobał się jej obserwatorom, że pod zdjęciem nie pojawił się żaden krytyczny komentarz. To się nazywa udana metamorfoza! ...