"Love Island 6": Pierwsza para opuściła wyspę miłości! Fani: "Idealnie w punkt"

W drugiej edycji "Love Island" po raz pierwszy jedna z par mogła udać się do kryjówki! Wybór padł na Adę i Dominika. I chociaż wydawało się, że tworzą zgrany duet, to jednak Dominik po raz kolejny udowodnił, że raczej nie należy do grona uczestników, którzy będą trzymać się jednej partnerki. Tuż po namiętnej nocy z Adą, zaczął flirtować z... Julią. To zachowanie zdecydowanie nie spodobało się jego obecnej partnerce, która już po raz drugi, zawiodła się na Dominiku. Zobacz także: "Love Island": Piękna Ola zachwyca naturalnością w programie i... na Instagramie! Na jej zdjęcia można patrzeć bez końca! "Love Island": Wieczorem w kryjówce z Adą, a rano słodkie słówka z Julią! Dominik nie traci czasu Kiedy uczestnicy otrzymali sms z zadaniem, by wybrać jedną parę, która jako pierwsza pójdzie do kryjówki, większość myślała, że wybór padnie na Olę i Rafała. Ale tak się nie stało i przed szansą spędzenia upojnej nocy stanęli Ada i Dominik. W odosobnionej sypialni, czułości między tą dwójką nie brakowało! Były namiętne pocałunki i czułe gesty. Wyświetl ten post na Instagramie. A tymczasem w kryjówce...😎 #loveisland2020 #naloveloveisland #kryjowka #hothot Post udostępniony przez Love Island. Wyspa Miłości (@loveislandwyspamilosci) Wrz 8, 2020 o 1:20 PDT Oczywiście z samego rana pozostali uczestnicy zasypali Adę i Dominika lawiną pytań. Chyba wszyscy chcieli się dowiedzieć, czy doszło do czegoś poważniejszego. Ada od razu jednak wyjawiła, że oprócz pocałunków i...