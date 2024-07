Podczas 10. edycji Party Fashion Night w Warszawie nie mogło zabraknąć Klaudii Halejcio, która przyciągała wzrok swoją nietuzinkową stylizacją. Aktorka pojawiła się w stylowym garniturze, jednocześnie sporo odsłoniła. Koniecznie zobaczcie, jak się zaprezentowała na największej modowej imprezie w Polsce.

Klaudia Halejcio na Party Fashion Night 2022

Klaudia Halejcio doskonale wie, jak zaskoczyć swoimi stylizacjami. Aktorka może się pochwalić nonszalanckim gustem i dużym wyczuciem stylu. Ostatnio Klaudia Halejcio zachwyciła jesiennym total lookiem. Tym razem natomiast miała kolejną okazję, aby zaprezentować nietypową stylizację. Wszystko ze względu na jubileuszową, 10. odsłonę uwielbianej, modowej imprezy Party Fashion Night. Tej nocy czołowi polscy projektanci zaprezentowali swoje najnowsze kolekcje. Na czerwonym dywanie z kolei nie mogło także zabraknąć uwielbianych gwiazd show-biznesu. Jak tego wieczoru zaprezentowała się Klaudia Halejcio? Gwiazda postawiła na bardzo mocny i charakterystyczny look w męskim stylu!

We wtorkowy wieczór, 11 października na Torze Służewiec Klaudia Halejcio zaprezentowała się w garniturowym zestawie. Wielka marynarka w oversize'owym stylu odgrywała tu główną rolę. Uzupełnieniem jej total looku były obszerne, proste, garniturowe spodnie, w tym samym kolorze. W takim zestawie nie byłoby nic dziwnego gdyby nie fakt, że charakteryzuje go symetryczne szycie, a tył ma kontrastujący, jasny jeansowy odcień. Nie sposób przejść obojętnie obok tak minimalistycznej, a jednocześnie oryginalnej stylizacji. Szczególnie, że aktorka zadbała także o pokazanie swoich kobiecych atutów - zrobiła to zakładając czarny stanik i tym samym eksponując idealnie płaski brzuch.

Klaudia Halejcio doskonale wie, że diabeł tkwi w szczegółach. Tym sposobem swój męski look uzupełniła o mocne szpilki w neonowym, zielonym kolorze. Uwagę zwraca także mocny makijaż oczu i usta w odcieniu nude. Klasa!

