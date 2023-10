Kolejny odcinek szóstej edycji programu "Rolnik szuka żony" już za nami! W ostatniej odsłonie show rolnicy zdecydowali kogo zaproszą do swoich domów. Niestety, ten etap show nie dla wszystkich był szczęśliwy. Wydaje się, że najwięcej emocji przyniósł wątek Waldemara, który w finale odcinka zaskoczył wszystkich i... nie zaprosił żadnej kandydatki do dalszego etapu programu! Zanim jednak do tego doszło, Waldemar musiał kilka razy tłumaczyć jednej z kobiet, że nie jest nią zainteresowany. Wioletta, dopiero po interwencji Marty Manowskiej zrozumiała, że Waldemar odrzucił jej względy. Jak całą sytuację skomentowali internauci? Wioletta zaskoczona decyzją Waldemara W poprzednim odcinku programu TVP Wioletta przed kamerami przyznała, że podczas pisania listów pomyliła rolników i źle zaadresowała swój list. Okazało się wówczas, że dopiero po przyjeździe na plan "Rolnika" Wioletta zauważyła, że chciała napisać do Jakuba, a trafiła do grona kandydatek Waldemara. W telewizji była ich prezentacja, no i mi się właśnie ten Waldemar, znaczy Jakub co myślałam, że to jest Waldemar spodobał. Dopiero tutaj, po przyjeździe coś się nie zgadzało, po prostu pomyliłam imiona. Powinnam do Jakuba, a napisałam do Waldemara- mówiła wówczas Wioletta. Co ciekawe, Wioletta uznała, że nie powie Waldemarowi o swojej wpadce, żeby nie robić mu przykrości. To jednak nie koniec! Kobieta zapewniała rolnika, że napisała do niego ponieważ bardzo się jej spodobał. Później Wioletta uznała, że jej pomyłka to znak... Może to przeznaczenie? Jakiś znak, że się pomyliłam?- zastanawiała się Wioletta. Niestety, w trzecim odcinki Waldemar przyznał, że nie jest zainteresowany Wiolettą. Do następnego etapu zaprosił dwie kandydatki, a pożegnał się z Anetą,...