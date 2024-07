Francuski pocałunek to pocałunek z języczkiem. Jest to namiętna i erotyczna odmiana pocałunku. W trakcie pocałunku języki obojga partnerów dotykają się nawzajem.

Francuski pocałunek ma zwykle seksualne konotacje. Pocałunek z języczkiem jest często jednym z elementów gry wstępnej przed stosunkiem seksualnym i w trakcie jego trwania. W trakcie francuskiego pocałunku następuje wymiana śliny pomiędzy ustami obojga partnerów. Przez pocałunek z języczkiem można zarazić się opryszczką, grzybicą jamy ustnej, bakteryjnym zapaleniem opon mózgowych. A także kiłą i kłykcinami kończystymi, w przypadku występowania ognisk chorobowych w jamie ustnej partnera. Francuski pocałunek nie prowadzi do zakażenia wirusem HIV (z wyłączeniem sytuacji, w których dochodzi do krwawienia).

Technika francuskiego pocałunku

Francuski pocałunek wymaga subtelności i delikatności. Nie należy wystawiać języka i dobijać się do warg partnera. Pierwszym elementem francuskiego pocałunku jest złączenie warg, dopiero potem w połowie drogi spotykają się języki partnerów. Nie należy mocno przygryzać języka partnera (bez wcześniejszego zezwolenia), ponieważ spowoduje to ból. Języki powinny się dotykać, otulać i pieścić. Ruchy języków powinny przypominać taniec lub seksualną grę. Najważniejszym elementem francuskiego pocałunku jest zmysłowość. Dlatego nie należy wykonywać pocałunku zbyt gwałtownie i agresywnie, aby nie zrazić do siebie partnera lub partnerki. Francuski pocałunek wymaga staranności i zaangażowania obojga partnerów. Aby pocałunek wzbudził pozytywne doznania i miał erotyczne zabarwienie powinien być czuły i namiętny.