Agnieszka Hyży postanowiła zaszaleć ze stylizacją podczas tegorocznej gali See Bloggers. Popularna dziennikarka postawiła na zestaw w nietuzinkowym kolorze, który odsłonił naprawdę wiele! Uwagę zwraca idealnie płaski, wyrzeźbiony brzuch, długie nogi i odważny dekolt. Inne gwiazdy także nie pozostały jej dłużne. Zobaczcie, jak zaprezentowała się Martyna Wojciechowska, Ida Nowakowska czy Dorota Szelągowska!

Agnieszka Hyży w skąpym kobaltowym komplecie

W miniony weekend wszystkie oczy skierowane były w stronę Łodzi. To właśnie tam odbyła się kolejna edycja gali See Bloggers, która przyciągnęła całą plejadę gwiazd, znanych z sieci. W sobotnie popołudnie internetowi twórcy mieli okazję do wspólnej rozmowy oraz świętowania - w czasie wieczornej gali. To właśnie tam podziwialiśmy prawdziwą rewię mody! Idealnym tego przykładem jest Agnieszka Kaczorowska, która na gali w Łodzi zaskoczyła stylizacją - swoją drogą bardzo podobną do tej, którą wybrała Małgorzata Rozenek. Swoją stylizacją zaskoczyła także Agnieszka Hyży!

VIPHOTO/East News

Gwiazda uwielbia eksponować swoje kobiece wdzięki. Ostatnio Agnieszka Hyży pokazała się seksownej, złotej mini w cętki. Tym razem natomiast, przy okazji wieczornej gali See Bloggers postawiła na równie kobiecy look. Dziennikarka wybrała zestaw w bardzo modnym i wdzięcznym odcieniu kobaltu. Ten składa się z prostej spódniczki mini, króciutkiej marynarki i bardzo skąpego topu. Taki wybór podkreślił jej zgrabne nogi, dekolt i przede wszystkim idealnie płaski brzuch - czy gwiazda swoją formą przebiła wysportowaną Małgorzatę Rozenek i Anne Lewandowską?

VIPHOTO/East News

Agnieszka Hyży nie zapomniała także o stylowych dodatkach. Charakteru tej stylizacji dodają niezwykle modne od kilku sezonów piórka w tym samym odcieniu. Całość gwiazda uzupełniła o kolczyki w tym samym kolorze kobaltu oraz złote szpilki. Trzeba przyznać, że zrobiła piorunujące wrażenie.

VIPHOTO/East News

Inne gwiazdy jednak nie pozostały jej dłużne. Równie eleganckie zestawy wybrała m.in. Ida Nowakowska, Magda Gessler, która na ściance pozowała z ukochanym, Agata Młynarska czy Dorota Szelągowska. Sami zobaczcie!

VIPHOTO/East News

VIPHOTO/East News

VIPHOTO/East News

VIPHOTO/East News

VIPHOTO/East News