Ida Nowakowska pokazała, jak naprawdę wygląda jej macierzyństwo. Wcale nie tak idealnie?

Tego roku ciąża Idy Nowakowskiej była jednym z największych wydarzeń w polskim show-biznesie. Po tym, jak po sześciu miesiącach ukrywania brzuszka, prowadząca "Pytania na śniadanie" zdradziła przed kamerami, że spodziewa się dziecka, jej fani dosłownie oszaleli. Co więcej, gwiazda zrobiła na nich naprawdę ogromne wrażenie - nie dość, że pracowała przez całą ciążę i na porodówkę pojechała prosto z planu programu śniadaniowego, to już tydzień po porodzie wróciła do życia zawodowego. Ida Nowakowska doskonale odnalazła się w roli mamy i nawet zabiera ze sobą maluszka do pracy, przez co musiała mierzyć się z krytyką ze strony internautek. Niektórzy zarzucają jej, że idealizuje macierzyństwo i nie wierzą jej, że codzienność zawsze uśmiechniętej tancerki może wyglądać tak pięknie. Jak jest naprawdę? Ida Nowakowska opublikowała nagranie, na którym pokazała się od zupełnie innej strony! Zaskoczeni?!

Ida Nowakowska pokazała nagranie z synkiem

7 lipca synek Idy Nowakowskiej i Jacka Herndona skończył dwa miesiące! Musimy przyznać, że maluch rośnie jak na drożdżach, a gwiazda zabiera go ze sobą na coraz to odleglejsze plany zdjęciowe. Chłopczyk właśnie przebywa ze swoją mamą w Budapeszcie, gdzie gwiazda TVP wybrała się, by kręcić kolejny talent show. Ida Nowakowska relacjonowała podróż samolotem z synkiem, a na wyjazd udał się również jej mąż oraz mama. Ta dwójka to dla niej prawdziwe wsparcie. Prowadząca "You Can Dance. Nowa generacja" nie raz mówiła, jak wiele im zawdzięcza - kiedy sama została mamą, w swojej rodzicielce zaczęła dostrzegać prawdziwą superbohaterkę, i choć nigdy nie wątpiła w swojego męża, nie miała pojęcia, ze Jack aż tak świetnie sprawdzi się w roli taty, która, jak głośno mówi Ida Nowakowska, jest jego powołaniem. Jak się okazuje, w tym domu kąpiel synka to "domena tatusia"! Wygląda na to, że mimo ekipy pomocników, tancerka spędza ze swoim synkiem każdą wolną chwilę i... nawet nie może zjeść w spokoju!

Gwiazda na swojej relacji na Instagramie pokazała, jak w jej przypadku wygląda rytuał śniadania. Takich widoków raczej się nie spodziewaliście. Otóż, Ida Nowakowska jedną ręką trzyma wiercącego się synka, a drugą próbuje wcelować łyżką do ust. Jak widać chłopczyk nie potrafi odkleić się od swojej mamy!

A jak Wy jecie śniadania? - zapytała Ida Nowakowska zdradzając swoją technikę na pierwszy, najważniejszy posiłek dnia.

Po śniadaniu dla Idy Nowakowskiej, przychodzi czas na śniadanie dla synka gwiazdy. Ulubienica widzów, która od nieco ponad dwóch miesięcy jest mamą nie boi się pokazywać na swoim profilu na Instagramie naturalnych aspektów macierzyństwa, jak chociażby karmienie piersią w miejscach publicznych. Gwiazda przyznała, że uwielbia tę czynność i nigdy nie sądziła, że może być to aż tak wspaniałe. "Chyba nigdy w życiu nie czułam się taka potrzebna" - mówiła Ida Nowakowska.

Choć świeżo upieczona mama musiała mierzyć się z wieloma negatywnymi opiniami, uśmiech nie znika z jej twarzy. Ida Nowakowska otwarcie mówi o hejcie, jaki spotkał ją przez szybki powrót do pracy, jednak wcale się tym nie przejmuje. Gwiazda ma przy sobie bliskich, którzy okazują jej niezwykłe wsparcie oraz fanów, dla których jest prawdziwym wzorem do naśladowania. Wszyscy czekają też, aż Ida Nowakowska w końcu zdradzi imię synka! Póki co wiadomo jedynie, że chłopczyk będzie nazywał się po ważnym, świętym patronie.