Szukasz pomysłu na romantyczny wieczór we dwoje? Najlepszym sposobem na pielęgnowanie związku jest niepoddawanie się rutynie. Zaskocz swoją połówkę czymś niezwykłym, czego do tej pory nie robiliście razem.

Reklama

Romantyczny wieczór można spędzić zarówno w domu, jak i poza domem. W zależności od tego, czy ma to być pierwsza randka, czy kolejne spotkanie – możecie wybierać wśród różnych pomysłów.

1. Turnee po restauracjach – wybierzcie się np. na starówkę i odwiedźcie kilka kawiarni czy restauracji, jedną po drugiej. W jednej wypijcie kawę, w drugiej zjedzcie kolację, w trzeciej deser. Będzie intensywnie, ciekawie i... inaczej niż zwykle.

Zobacz także

2. Kino w plenerze – w okresie letnim w wielu miastach organizuje się plenerowe pokazy filmowe. To też czas na różne festiwale filmowe, które często jako dodatkową atrakcję oferują kino nocne. To nie tylko okazja, żeby obejrzeć dobry film. Wyobraź sobie – oglądacie coś pod gołym niebem, robi się chłodniej, naturalnie się do siebie zbliżacie, żeby było wam razem cieplej... Plener zbliża dosłownie!

3. Oglądanie wschodu słońca – to znów propozycja na piękną pogodę, zwłaszcza latem. Można ją zresztą połączyć z innymi pomysłami. Najważniejsze, by przed wschodem słońca trafić w miejsce, z którego jest piękny widok. Może to być wąwóz, wzniesienie w mieście, ostatecznie jeśli mieszkacie na 10 piętrze możecie obserwować wschód słońca przez balkon.

4. Miasto nocą – wybierzcie się na długi spacer ulicami miasta, zobaczcie, jak wyglądają ulice nocą. Znajdźcie miejsce, z którego będzie widać rozgwieżdżone niebo i wypatrujcie spadających gwiazd.

5. Zabawa w turystów – odegrajcie turystów we własnym mieście. Zaopatrzcie się w przewodnik, odwiedźcie muzea, poznajcie na nowo miejsce, w którym mieszkacie. Nawet w niewielkiej miejscowości z pewnością znajdziecie jakieś atrakcje.

6. Wieczór tematyczny – umówcie się, że wieczór spędzacie w określonej konwencji. Może to być wieczór włoski z typowymi potrawami, które razem przygotujecie, z odpowiednią muzyką w tle. Jesteście fanami gier planszowych lub komputerowych? Stańcie do pojedynku! Kto przegra, zmywa naczynia po kolacji lub dostaje inne zadanie specjalne.

7. Jedzenie do domu i film – prosty i wygodny plan. Czasami nie trzeba wymyślać jak najbardziej oryginalnych pomysłów na romantyczny wieczór we dwoje. Możecie wypożyczyć jakąś nowość filmową albo obejrzeć coś, co oglądaliście już 100 razy, ale bardzo to lubicie. Ulubione filmy są zawsze dobrym wyjściem, gdy brak pomysłów.

8. Koncert – ale nie głośny i z tłumami fanów. Lepiej wybrać kameralny koncert, na którym będziecie mogli usiąść obok siebie i w spokoju posłuchać razem muzyki.

Tak naprawdę dobry pomysł na romantyczny wieczór we dwoje zależy w dużej mierze od tego, co para lubi. Jednych będzie nużyło spacerowanie bez celu, a drudzy nie będą mogli usiedzieć w miejscu. Najważniejsze to zgrać się w swoich potrzebach i wybrać taki sposób spędzenia czasu, który odpowiada obojgu. A jakie są wasze sprawdzone pomysły?