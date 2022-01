"Rolnik szuka żony": Marta Paszkin pokazała makijaż ślubny! Fanka: "Idealnie do Ciebie pasuje"

Co za niespodzianka! Paweł Bodzianny, uczestnik poprzedniej edycji "Rolnik szuka żony" właśnie ogłosił swoje zaręczyny z Martą Paszkin. Na Instagramie rolnika pojawiła się seria zdjęć z wybranką oraz oczywiście imponujący pierścionek zaręczynowy. W komentarzach fala gratulacji, także od innych gwiazd programu. Zobaczcie! Zobacz także: Marta i Paweł z "Rolnik szuka żony" zamieszali ze sobą dzięki "Dance Dance Dance". Teraz czas na ślub! Oto, co nam zdradzili Marta i Paweł z "Rolnik szuka żony" zaręczyli się! Od samego początku Marta i Paweł wpadli sobie w oko, choć początki ich znajomości w "Rolnik szuka żony" nie należały do najłatwiejszych . Szybko jednak zrozumieli, że są sobie pisani, a więc reszta poszła już z górki. Do finału show dotarli jako para, następnie wystąpili razem w "Dance Dance Dance", a ich związek co chwila przechodził na coraz to poważniejszy etap - niedawno kupili razem mieszkanie, które remontują. Nic więc dziwnego, że przyszedł czas na... zaręczyny! Radosną nowiną na Instagramie ogłosił Paweł, który zdradził, że Marta przyjęła pierścionek zaręczynowy i powiedziała "TAK". Szukał rolnik żony i znalazł ♥️ Cudowna, wyjątkowa i najlepsza @marta_paszkin powiedziała TAK! Rozmiar pierścionka robi wrażenie! Zobacz także: Marta Paszkin z "Rolnik szuka żony" przekazała fanom nowinę! "Już nie mogłam się doczekać " W komentarzach od razu pojawiło się mnóstwo gratulacji, m.in. od Marty Manowskiej: O wow❤️ to są wiesci! Gratulacje - napisała prowadząca "Rolnik szuka żony" Gratulacjeeeee 👏☺❤ - dodała Ilona Kurzeja Kiedy Marta i Paweł z "Rolnik szuka żony" wezmą ślub?...