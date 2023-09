Iga Krefft, znana również pod pseudonimem artystycznym jako Ofelia, zachwyciła podczas 10. edycji Party Fashion Night. Gwiazda, która pojawiła się na wydarzeniu jako muza jednego z czołowych polskich projektantów - Roberta Kupisza - zaprezentowała się w wyjątkowej stylizacji. Miłośniczki mody zapragną mieć w swojej szafie! Ida Krefft zachwyciła w zmysłowej stylizacji od Roberta Kupisza 11 października na Torze Służewiec pojawiła się cała plejada gwiazd, a czołowi polscy projektanci, którym towarzyszyły ich muzy w wyjątkowych stylizacjach, przestawili na wybiegu swoje kolekcje. Dla Roberta Kupisza , który słynie ze streetwearowych, jednym w swoim rodzaju projektów, największą inspiracją okazała się Iga Krefft . Ofelia mnie inspiruje bo sama coś tworzy, to nie jest typ gwiazdy, którą trzeba ubrać i której stylizacje zależą od stylistki. Ona mój swój styl i od dawna nie pojawił się ktoś taki na polskiej scenie. Wybierając muzę szukałem kogoś kto mnie sobą zaciekawi i dlatego jest to Ofelia - wyznał projektant. Znana z "M jak miłość" Iga Krefft, która podbija rynek muzyczny tworząc pod pseudonimem Ofelia, na pokazie projektanta podczas Party Fashion Night 2022 pojawiła się w oversize'owej marynarce i spodniach nawiązujących do mody sportowej. Jak przyznał Robet Kupisz, jego zamysłem było to, by on i artystka wystąpili w tej samej estetyce i choć całość nawiązuje do męskiej garderoby, Ofelia wyglądała niezwykle kobieco i zmysłowo. Stylizacja Igi Krefft nawiązywała do uniksowego charakteru kolekcji, którą Robert Kupisz przestawił na wybiegu 10. edycji Party Fashion Night. Nowoczesne, ale przy tym oddające klimat dawnych lat sylwetki, oparte na oversize'owych smokingowych górach, których klapy zostały pokryte farbą, przełamanych sportowym dołem to propozycje, które świetnie sprawdzą się...