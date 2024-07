Olej lniany produkowany jest z nasion lnu – siemienia lnianego. Zawiera witaminy i ułatwia ich przyswajanie z innych pokarmów. Wzmacnia włosy i paznokcie. Leczy oparzenia i odmrożenia. Jest istotnym elementem diety budwigowej.

Olej lniany otrzymywany jest z nasion lnu zwyczajnego. Ze względu na wrażliwość na temperaturę i światło olej z siemienia lnianego jest tłoczony na zimno. Ma cierpki zapach, lekko orzechowy smak i żółtawy kolor.

Olej lniany – właściwości

Olej z siemienia lnianego wykorzystywany jest do celów przemysłowych i spożywczych. W jego składzie znajduje się ponad 50% kwasu linolenowego (omega-3) i kwasy tłuszczowe. Zawiera witaminy A, E, D i K. Ma korzystny wpływ na układ krążenia i regenerację błon komórkowych. Zaliczany jest do kategorii olejów schnących – po otwarciu nadaje się do wykorzystania przez 3-4 tygodnie. Nie należy go ogrzewać. Cena za 250 ml oleju lnianego w aptece wynosi ok. 17 zł. Oleje lniane dostępne w sklepach mają często niską zawartość kwasów omega-3, ponieważ są bardziej trwałe i nie utleniają się.

Zastosowanie oleju lnianego

Olej lniany wykorzystywany jest do produkcji leków o postaci rzadszej niż maść (tzw. mazideł), które służą leczeniu odmrożeń i odparzeń. Można go znaleźć także w maściach i plastrach. Z oleju lnianego korzysta także przemysł kosmetyczny. Jest dodatkiem do olejków do ciała. Regeneruje i hamuje proces zapalenia skóry. Przeznaczony do skóry pękającej, tłustej i z tendencją do zapaleń. Wzmacnia włosy i paznokcie.

Zastosowanie oleju lnianego w diecie budwigowej

Olej lniany jest ważnym elementem tzw. diety budwigowej, opracowanej przez niemiecką biochemik Johanne Budwig. Celem diety jest wspomaganie leczenia chorób nowotworowych, cukrzycy i chorób serca. Dieta budwigowa zaleca codzienne zjadanie pasty serowo-olejowej, która składa się z oleju z siemienia lnianego oraz chudego twarogu. Pod wpływem zmiksowania tych dwóch składników, tłuszcz jest łatwiej przyswajalny w organizmie. Olej wykorzystany do diety powinien być wysokolinolenowy. Zawiera on blisko 50% kwasu alfa-linolenowgo, który odgrywa w diecie budwigowej kluczową rolę. Taki olej nie nadaje się do obrotu handlowego, ponieważ po 2 tygodniach stania na półce w sklepie może zjełczeć (utlenić się). Najlepiej kupować olej bezpośrednio od producenta, zaraz po wytłoczeniu. Olej stosowany w diecie powinien być świeży. Od jego daty produkcji nie powinno upłynąć więcej niż 4 tygodnie.

Przepis na pastę budwigową

W diecie budwigowej zaleca się jedzenie pasty serowo-olejowej rano. W profilaktyce leczenia wystarczą 2 łyżki pasty dziennie, przy lekkich schorzeniach 2-4 łyżki a w przypadku ciężkich zachorowań - 6 łyżek pasty. Gotową pastę należy przechowywać w lodówce.

Czas przygotowania: 5 minut

Stopień trudności: łatwe

Składniki:

5-6 łyżek oleju z siemienia lnianego,

12,5 dag chudego białego sera,

ząbek czosnku,

ulubione zioła.

Sposób przygotowania:

1. Olej i ser przełóż do ceramicznej miseczki.

2. Całość zmiksuj blenderem na gładką masę.

3. Dodaj przeciśnięty przez praskę ząbek czosnku i ulubione przyprawy.

4. Składniki starannie zamieszaj.