Dagmara Kaźmierska przez ponad połowę 14. edycji "Tańca z Gwiazdami" była główną atrakcją show. Bezkonkurencyjna w głosowaniach telewidzów zaczęła budziła oburzenie internautów. To dopiero jednak nasiliło się, gdy w mediach wybuchł skandal związany z jej mroczą przeszłością kryminalną. Produkcja ani stacja jednak nie chciała odnosić się do afery i potraktowała Kaźmierską tak, jakby nigdy nie występowała w programie. Tak było również w finale. Dagmara Kaźmierska nieoczekiwanie jednak przemówiła tuż przed finałem "Tańca z Gwiazdami"

Olano temat Kaźmierskiej w finale "Tańca z Gwiazdami". Ona jednak zabrała głos

Dagmara Kaźmierska przechodziła z odcinka na odcinek w "Tańcu z Gwiazdami" dzięki SMS-om od widzów. Nie chciała zrezygnować z udziału, chociaż proszono ją by zrobiła to by zachować honor, kiedy przez nią odpadali lepsi tancerze. Nagle Kaźmierska zrezygnowała z udziału w show, tłumacząc się pękniętym żebrem i problemami z nogami, które nie pozwalają jej normalnie funkcjonować. Chwilę później w mediach wybuchł skandal. Goniec.pl ujawnił skandaliczne szczegóły z kryminalnej przeszłości "Królowej życia". Dagmara Kaźmierska zgotowała piekło swoim ofiarom, a szczegóły z akt były cytowane w mediach. "Taniec z Gwiazdami" i Polsat po wybuchu afery zakazali dziennikarzom pytać o Kaźmierską, jednocześnie nie komentując nic w mediach. W końcu głos zabrał rzecznik, mówiąc: "że to nie jest program o niej" i na antenie Polsatu nie ma już programów z Kaźmierską. Sama zainteresowana jednak stara się przekonać internautów, że została ofiarą mediów.

W finale "Tańca z Gwiazdami" pojawiły się wszystkie pary, które odpadły z programu na przestrzeni całej edycji. Zabrakło tylko jednej. Temat Dagmary Kaźmierskiej został olany również w finale "Tańca z Gwiazdami" a rykoszetem oberwał również jej taneczny partner Marcin Hakiel, dla którego ta edycja miała być wielkim powrotem do show. Chociaż tancerz miał możliwość zatańczyć z tancerzami we wspólnym układzie, zdecydował się zrezygnować z tej możliwości i nie wziąć udziału w finale, by uniknąć pytań o Kaźmierską. Nie chce być z nią powiązywany tylko dlatego, że była jego partnerką w 14. edycji programu.

Dagmara Kaźmierska VIPHOTO/East News

Dagmara Kaźmierska, która do wybuchu afery równie ochoczo relacjonowała odcinki "Tańca z Gwiazdami", a szczególnie ten zaraz po swojej rezygnacji, dzisiaj również postanowiła to zrobić. Kiedy media wywlekły na światło dzienne mroczne sekrety z jej przeszłości wyjechała z synem do Egiptu, skąd relacjonuje swój pobyt i stara się żyć tak, jakby nic się nie stało. Dzisiaj kolejny raz postanowiła również wyrazić swoje wsparcie Roksanie Węgiel:

Głosujemy na najpiękniejszą iskierkę - napisała publikując zdjęcie Roksany Węgiel i Michała Kassina.

Myślicie, że ktoś to doceni?

