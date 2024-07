Plamy z tłuszczu należą do tych, które najtrudniej wywabić. Zanim pójdziesz do sklepu po specjalistyczne detergenty, możesz wypróbować domowe sposoby na tłuste plamy.

Reklama

Jak usunąć tłustą plamę za pomocą płynu do mycia naczyń i octu?

Ta metoda jest odpowiednia dla ubrań, które można prać w pralce.

Przygotuj płyn do mycia naczyń i biały ocet. Posmaruj całą powierzchnię tłustej plamy dużą ilością płynu do mycia naczyń. Wsmaruj go w plamę. Możesz użyć do tego szczotki, o ile nie uszkodzi ona włókien tkaniny. Szoruj plamę płynem przez ok. 2 minut.

Zobacz także

Usuń detergent za pomocą białego octu. Możesz nasączyć nim gąbkę do mycia naczyń i przykładać ją do plamy.

Upierz zaplamioną rzecz w pralce. Jeśli plama z tłuszczu nie zniknie po jednym praniu, powtórz zabieg.

Jak usunąć tłustą plamę za pomocą szarego mydła i terpentyny?

Innym sposobem na pozbycie się tłustych plam jest natarcie ich suchym szarym mydłem i pozostawienie na 3-4 godziny. Po tym czasie plamę zamocz w gorącej wodzie z dodatkiem terpentyny (łyżeczka terpentyny na litr wody). Po 30 minutach moczenia upierz rzecz w pralce.

Jak usunąć tłustą plamę za pomocą mąki ziemniaczanej?

Ten sposób pozwala na usuwanie świeżych tłustych plam z tkanin, których nie powinno się prać: dywanów, wełny, jedwabiu, wiskozy.

Przygotuj mąkę ziemniaczaną albo inną substancję absorbującą (drobną sól, sodę oczyszczoną, proszek do pieczenia, talk), spirytus, ręcznik papierowy lub bawełnianą szmatkę i szczotkę ze sztywnym włosiem.

Jeśli plama jest świeża, postaraj się najpierw zebrać za pomocą papierowego ręcznika albo chłonnej szmatki tyle tłuszczu, ile w nią wsiąknie.

Posyp plamę substancją absorbującą i poczekaj, aż wchłonie ona tłuszcz. Zdrap szczotką plamę środka absorbującego i tłuszczu z tkaniny. To, co pozostanie po plamie wyczyść wacikiem zanurzonym w spirytusie.

Jak usunąć starą tłustą plamę za pomocą gliceryny i benzyny?

Będziesz potrzebować gliceryny (można ją kupić w aptece), szarego mydła, szmatki albo ręcznika papierowego, mąki ziemniaczanej, szczotki ze sztywnym włosiem i odrobinę benzyny.

Plamę dokładnie posmaruj gliceryną i zostaw na 5 minut. Potem namocz zaplamioną tkaninę w gorącej wodzie i zapierz plamę mydłem. Następnie, na mokro, zasyp plamę mąką ziemniaczaną, a po 3 minutach sczyścić wszystko szczoteczką ze sztywnym włosiem. Pod plamę podłóż ręcznik papierowy lub szmatkę i wacikiem umoczonym w benzynie wytrzyj plamę. Następnie upierz tkaninę normalnie: w pralce lub ręcznie.