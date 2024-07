Spośród wielu rodzajów oleju do smażenia nadają się tylko te z wysoką temperaturą dymienia i te, które nie są tłoczone na zimno. Dobrym olejem do smażenia jest np. olej rzepakowy.

Rodzaje olejów do smażenia

rzepakowy;

słonecznikowy;

sezamowy;

lniany;

kukurydziany;

kokosowy;

olej z orzechów laskowych;

olej z pestek winogron.

Jaki olej jest najlepszy do smażenia?

Przy wyborze oleju do smażenia należy zwrócić uwagę na jego tzw. temperaturę dymienia. Dobry olej do smażenia powinien mieć wysoką temperaturę dymienia, tj. temperaturę wynoszącą około 200 stopni Celsjusza. Tak dużą temperaturę mają olej ryżowy, kokosowy oraz palmowy. Przy wysokiej temperaturze potrawa może być smażona dłużej. Nie zaleca się jednak zbyt długiego smażenia – olej straci wtedy swoje właściwości odżywcze.

W przypadku niskiej temperatury dymienia pojawia się charakterystyczny duszący zapach, olej zaczyna się „palić”. Z oleju wytwarzają się wtedy groźne dla zdrowia związki takie jak akrolyina, która może powodować chorobę nowotworową.

Dobry olej do smażenia powinien mieć jak najwięcej jednonienasyconych tłuszczów. Najlepsze oleje do smażenia to oleje rzepakowe, kokosowe albo ryżowe.

Nieodpowiednie oleje do smażenia

Do smażenia nie należy używać olei tłoczonych na zimno. Nie nadają się one do przygotowywania potraw w wysokiej temperaturze, ponieważ zawierają wielonienasycone tłuszcze i są zbyt delikatne aby poddawać je obróbce termicznej. Oleje tłoczone na zimno najlepiej stosować do sałatek. Przykładami nieodpowiednich olejów do smażenia są oleje: słonecznikowy, lniany albo kukurydziany.