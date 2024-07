Olej lniany dzięki swoim składnikom odżywczym ma wspaniałe właściwości: pozwala kontrolować poziom stężenia cholesterolu we krwi, wpływa korzystnie na układ sercowo-naczyniowy, na pracę jelit, usprawnia metabolizm, jak również pomaga chronić skórę przed przedwczesnym starzeniem się.

Można codziennie profilaktycznie wypijać łyżkę tego drogocennego oleju lub wykorzystać go jako dodatek do potraw. Oleju lnianego nie wolno poddawać działaniu wysokich temperatur, dlatego sprawdza się jako dodatek do sosów, sałatek, past i koktajli.

Przepis na pomarańczowo-marchewkowy koktajl z olejem lnianym

Składniki:

marchewka (jedna duża),

pomarańcza (jedna soczysta),

sok z cytryny (wyciśnięty z połowy owocu),

woda (100 mililitrów),

brzoskwinia (jedna duża),

olej lniany (3 łyżki),

imbir do smaku.

Czas przygotowania: 15 minut

Stopień trudności: łatwy

Sposób przygotowania:

Marchew obrać, umyć i pokroić.

Pomarańczę umyć, obrać i usunąć pestki.

Brzoskwinię umyć i usunąć pestkę.

Owoce połączyć, dodać imbir do smaku zblendować.

Dodać sok z cytryny , wodę i olej i ponownie zblendować.

Smacznego!

Przepis na pastę jajeczną z olejem lnianym

Składniki:

jajka ugotowane na twardo (3 sztuki),

olej lniany (1 niepełna łyżka),

majonez light (1 łyżka),

cebulka i szczypiorek (wedle uznania),

przyprawy do smaku: sól, pieprz, cukier, musztarda.

Czas przygotowania: 20 minut

Stopień trudności: łatwy

Sposób przygotowania:

Ugotowane jajka obrać ze skorupki i drobno posiekać.

Również drobno posiekać szczypior i cebulkę i wymieszać z jajkiem.

Dodać odrobinę musztardy, majonez i olej lniany i dokładnie wymieszać.

Gotową pastę można wykorzystać do kanapek.

Smacznego!

Wybierając olej lniany dobrze jest zdecydować się na ten nieoczyszczony, gdyż to w nim zawarta jest największa ilość kwasów omega-3. Należy pamiętać, że olej lniany po otwarciu należy zużyć w ciągu miesiąca, gdyż zepsuty nie tylko traci właściwości, ale jest wręcz niebezpieczny dla zdrowia.