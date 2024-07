Oparzenie olejem jest bardzo bolesne, dlatego należy w takiej sytuacji szybko działać. Każda sekunda zwłoki sprawi, że będziemy mieć później dotkliwe konsekwencje skórne w postaci pęcherzy i otwartych ran. Poparzone miejsce powinniśmy polewać zimną wodą, przykładać chłodzące kompresy lub kojący aloes.

Oparzenie olejem z reguły powodują więcej szkód niż poparzenie się wrzątkiem. Z pozoru banalnie wyglądające oparzenie może ostatecznie okazać się głębokim i dość poważnym. Jest to spowodowane przede wszystkim temperaturą, jaką osiąga rozgrzany olej – może być to nawet 200 stopni Celsjusza. Dodatkowo tłuszcz jest słabym przewodnikiem ciepła, dlatego nawet podczas intensywnego schładzania na powierzchni tworzy się warstwa zimnego tłuszczu, ale część przylegająca do skóry nadal jest bardzo gorąca i powoduje dalsze uszkodzenia tkanki skórnej.

Jakie postępować w razie poparzenia olejem?

Przede wszystkim miejsce po oparzeniu należy natychmiast schładzać strumieniem zimnej wody przez minimum 30 minut lub do momentu ustąpienia bólu. Z oparzonego miejsca należy usunąć odzież i biżuterię, gdyż silnie nagrzane mogą być przyczyną dalszych obrażeń termicznych. Po zakończeniu schładzania ranę należy ostrożnie opatrzyć jałowym opatrunkiem, np. gazą. Bardzo pomocne mogą być także chłodzące kompresy i okłady hydrożelowe.

Czego szczególnie unikać podczas poparzenia?

Rany nie należy smarować żadnymi kremami, maściami, czy alkoholem. Nie można także przebijać pęcherzy, gdyż stanowią one naturalny opatrunek. Nie powinno się stosować domowych sposobów walki z oparzeniami, jak smarowanie białkiem jaja kurzego, miodem, czy też przykładanie łupin z ziemniaków. Są one nieskuteczne, a dodatkowo mogą doprowadzić do rozwoju infekcji skórnej, z którą powinniśmy koniecznie zgłosić się do lekarza po fachową pomoc.

Dopiero po 2-3 dniach można zastosować produkty, które przyspieszą gojenie się rany. Szczególnie polecany w tej sytuacji jest aloes ze względu na swoje łagodzące i gojące właściwości. Pamiętaj również o kojących zaletach kwaśnego mleka, mąki czy olejku lawendowego. W przypadku, gdy mimo intensywnego chłodzenia miejsca poparzonego olejem, ból nie ustępuje, powinniśmy niezwłocznie zgłosić się do lekarza. Zamiast czekać na wizytę najlepiej zgłosić się z oparzeniem na izbę przyjęć szpitala, gdzie szybko otrzymamy doraźną pomoc. W przypadku głębokiego poparzenia olejem wymaga jest hospitalizacja.